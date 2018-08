Muore l'ex sindaco di Besana Brianza Antonio Mauri

E' deceduto nelle scorse ore, a 73 anni, l'ex sindaco di Besana Brianza Antonio Mauri.

Fu primo cittadino per 9 anni, dal 1995 al 2004.

Negli anni successivi non abbandonò mai la vita politica del paese, sempre dai banchi dell'opposizione, fino al 2014. Vasto il cordoglio che ha suscitato nel mondo politico brianzolo il suo decesso.

"Nonostante lo stesso cognome, non siamo parenti. Sia io che mio fratello abbiamo avuto modo di apprezzare, per vari motivi, l'uomo che era: Un grande lavoratore, serio, preparato, si impegnava sempre con passione e determinazione anche per il bene del paese. Ciao Antonio, buon viaggio nella Luce. Non te l'ho mai detto, ma ti ho sempre voluto bene e apprezzato. Condoglianze a tutta la famiglia, un grande abbraccio alla moglie Rita", lo ricorda Maria Grazia Mauri di Besana Brianza News.