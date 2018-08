Hq Monza: "Appello al governatore Fontana: tolga il casello a Sesto della Nord"

Tante le proteste, ogni anno. Tante le promesse della politica, poi mai mantenute. Un'unica certezza: il pedaggio che aumenta inesorabile.

L'associazione di cittadini Hq Monza torna a parlare della barriera Monza/Sesto sulla tangenziale Nord. Con un'accurato appello al governatore Attilio Fontana.

"Si parla molto in questi giorni dell’eliminazione della barriera di Agrate sulla Tangenziale Est, ma ci si dimentica della Barriera di Monza/Sesto sulla Tangenziale Nord. Se ne dimenticano soprattutto i nostri politici in Regione - scrivono in una nota di qualche ora fa -. Costruito nel 1994, è dal 2009 che gli enti pubblici promettono di togliere quel casello, messi più volte di fronte alla protesta dei pendolari, dei sindaci e dei residenti di una vasta zona. La barriera era stata creata con lo scopo pubblicamente dichiarato di “contribuire temporaneamente a coprire i costi di realizzazione della A52, per poi essere eliminata (Filippo Penati, presidente Provincia di Milano, maggiore azionista di Serravalle Autostrade Spa, 2009)”. Ma dal ’94 a oggi è ancora lì e intanto i pedaggi sono stati ripetutamente aumentati, l’ultima volta nel gennaio scorso, tra mille proteste".

"La barriera di Monza/Sesto sulla A52 è inefficiente e perennemente ingolfata nelle ore feriali di punta. Ma soprattutto è causa di traffico e inquinamento, perché molti automobilisti fanno percorsi alternativi per evitare il pedaggio, entrando e uscendo allo svincolo Sesto San Giovanni Nord, quello popolarmente chiamato “Sesto-Vulcano”. Nelle ore di punta, questo fenomeno genera code e ingorghi nei quartieri: Taccona di Muggiò, San Fruttuoso e San Rocco di Monza, Robecco di Cinisello Balsamo e Pelucca di Sesto San Giovanni", scrivono.

Dice Isabella Tavazzi, portavoce dell’Associazione HQMonza: “Oggi la Regione, su pressione della Lega Nord e dei Cinquestelle, promette interventi per la barriera di Agrate. Benissimo, sarebbe ora. Ma la barriera di Monza/Sesto presenta pro- blemi anche più gravi e richiede un identico trattamento, altrimenti si farebbero discriminazioni tra i pendolari e tra i cittadini assediati dal traffico. Per questo chiediamo al presidente della Regione Attilio Fontana di impegnarsi per eliminare finalmente anche il casello Monza/Sesto della A52”.