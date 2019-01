Nuovo ponte sull'Adda: ecco la mozione bipartisan della Regione

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione per la realizzazione di un nuovo ponte sull'Adda, in alternativa al ponte San Michele.

«Un nuovo viadotto per collegare le due sponde del fiume - ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - è fondamentale anche perché il ponte che unisce Calusco e Paderno ha 130 anni e, pur con la ristrutturazione in atto, non può assolvere alle esigenze dei territori interessati in termini di traffico ferroviario e stradale. L'obiettivo è realizzare la nuova infrastruttura il prima possibile».

«Da Regione in campo ogni sforzo possibile»

Per questo motivo l'assessore Terzi ha chiesto e ottenuto che la mozione contenga la richiesta al Governo di stanziare risorse straordinarie per procedere alla progettazione e alla realizzazione. «Occorre garantire con efficienza e continuità la connessione tra territori ora gravemente penalizzati dalla chiusura del San Michele. Garantisco - ha concluso Terzi - che la Regione Lombardia metterà in campo ogni sforzo possibile, lavorando anche di concerto con le istituzioni locale per individuare la migliore ubicazione della futura opera».

La notizia arriva dopo la visita di lunedì dell'ad di Rfi Maurizio Gentile, con i sindaci del territorio, al cantiere sul Ponte San Michele, e il conseguente annuncio della possibile riapertura al traffico veicolare per il prossimo dicembre.