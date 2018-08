Monza, iniziato censimento dei ponti e sottopassi cittadini

È stato avviato in luglio e affidato nei primi giorni di agosto l'incarico ad una società specializzata di Bolzano per il censimento dettagliato di ponti e sottopassi di competenza comunale. Lo afferma una nota del Comune di Monza.

L'indagine, per complessivi 50mila euro, è finalizzata a fornire al Settore Mobilità, Viabilità, Reti la lista delle priorita' di intervento sui 35 manufatti ricadenti nella rete viabilistica comunale: tra le attività previste ispezioni visive, valutazioni primarie, stime complessive sullo stato di consistenza e degrado delle opere e sulle attività necessarie per l'eventuale manutenzione e messa in sicurezza.

L'Amministrazione Monzese, che si prepara a varare il progetto di manutenzione straordinaria dopo la variazione di bilancio annuale, intende così sbloccare un progetto inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche da almeno tre anni, ma mai finanziato. "Per questo studio siamo stati costretti ad attingere alle nostre risorse, dopo che la Cassa Depositi e Prestiti ci ha negato il mutuo richiesto per finanziare l'incarico - spiega il vicesindaco Simone Villa -. È paradossale che da Roma non vengano premiati gli Enti che si sforzano di prendersi cura delle proprie infrastrutture, anche avvalendosi di indagini strutturali approfondite".

"No, non servono leggi straordinarie per i Comuni, ma una seria riduzione del drenaggio fiscale dalle casse centrali in grado di liberare risorse, unita a meccanismi premiali per gli Enti più virtuosi", conclude Villa.