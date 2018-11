Aler, la Giunta della Lombardia nomina i 5 presidenti: a Monza nominato Bonassoli

Sono stati nominati i 5 presidenti delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (Aler). La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera che li nomina: sono Giorgio Bonassoli (Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio), Angelo Sala (Milano), Jacopo Vignati (Pavia-Lodi), Albano Bianco Bertoldo (Brescia-Cremona-Mantova) e Fabio Danesi (Bergamo-Lecco-Sondrio).

Il commento di Carmela Rozza (Pd)

“Faccio i complimenti ai nuovi presidenti delle Aler lombarde che dovranno affrontare un lavoro impegnativo, fatto di problemi non risolti da lungo tempo. Anzi, mi auguro che la Regione non si riduca a qualche cambiamento di vertice e alla ridicola riduzione del compenso dei direttori generali, ma Lega e Centrodestra, che governano la Lombardia da 23 anni, affrontino finalmente i problemi di finanziamento per le opere di riqualificazione e di manutenzione degli appartamenti in cui vivono tante brave persone, che meritano alloggi e quartieri in condizioni dignitose”. Lo ha affermato la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza.