Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio è il nuovo presidente

E’ Luca Santambrogio, Sindaco di Meda, il nuovo Presidente della Provincia di Monza e Brianza.

La comunicazione dell’elezione è arrivata sabato, quando l’Ufficio elettorale ha terminato le verifiche conseguenti alle operazioni di scrutinio avvenute venerdì 26 luglio 2019 e ha proclamato il nuovo Presidente con 41.291 voti ponderati, pari al 51,14%.

L’altro candidato alla Presidenza, Concettina Monguzzi, Sindaco di Lissone , ha raccolto 39.453 voti ponderati. (48,86%).

Hanno votato in totale 700 tra Sindaci e Consiglieri, pari al 79,82% degli aventi diritto. 23 i voti validi espressi da elettori provenienti da Comuni fino a 3000 abitanti; 76 fino a 5000 abitanti; 196 fino a 10.000 abitanti; 248 fino a 30.000 abitanti; 128 fino a 100.000; 29 da Comuni fino a 250.000 abitanti.



La convalida dell'elezione è prevista per giovedì 1°agosto 2019 alle ore 14.30 in apertura della seduta del Consiglio Provinciale, presso la sede di via Grigna 13, a Monza.

Seguirà il giuramento del nuovo Presidente della Provincia di Monza e della Brianza.

E’ stato già nominato come vicePresidente, Riccardo Borgonovo.