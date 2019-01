La Rosa Camuna è la bandiera ufficiale della Lombardia: legge approvata

Ora è ufficiale: la Rosa Camuna di colore bianco (argenteo) su fondo verde è la bandiera ufficiale di Regione Lombardia, istituita con una legge approvata dal consiglio regionale con il sì di tutti i presenti. La legge istituisce anche la fascia di rappresentanza della Regione, assegnata al presidente della giunta (Attilio Fontana) e del consiglio (Alessandro Fermi) e una spilletta per tutti i consiglieri regionali.

Curzio Trezzani, consigliere leghista e primo firmatario, ha definito "un momento storico" il voto di martedì 29 gennaio "perché colmiamo una lacuna istituzionalizzando quella che i cittadini lombardi considerano la propria bandiera". Il simbolo della Rosa Camuna è stato ideato nel 1975 da designer di fama mondiale quali Bob Noorda, Bruno Munari, Roberto Sambonet e Pino Tovaglia: ricorda le incisioni rupestri trovate in Valcamonica, dove vissero i Camuni nell'Età del Ferro.

La Rosa Camuna è già utilizzata come bandiera "ufficiosa" fuori dagli uffici regionali e delle Ats. Alla votazione, tra gli altri, non ha partecipato Michele Usuelli di Più Europa, convinto della "inutilità della legge". Usuelli non ha però mancato di sventolare, durante il dibattito, la sua Rosa Camuna "ideale": su sfondo arcobaleno per ricordare le battaglie Lgbt.