Linea Seregno-Carnate "cancellata" da Trenord, il caso arriva in Senato: chieste spiegazioni a Toninelli

Non circolano più treni sulla linea Seregno-Carnate. Succede dall'autunno 2018 quando Trenord ha cancellato la linea spiegando che avrebbe dovuto effettuare "Interventi di manutenzione straordinaria su alcuni treni appartenenti alla flotta più vetusta". La cancellazione vera e propria era entrata in vigore con l'orario invernale, a fine 2019.

E adesso il senatore grillino Gianmarco Corbetta chiede spiegazioni al ministero delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Il membro del Movimento 5 Stelle, nella giornata di giovedì 7 febbraio, ha presentato un'interpellanza per chiedere al ministro se intenda accelerare il ripristino della linea e promuovere il rilancio e la valorizzazione del collegamento ferroviario pedemontano Malpensa-Bergamo.

"Negli ultimi anni il numero dei pendolari è fortemente cresciuto ma gli investimenti sul trasporto ferroviario sono diminuiti — ha dichiarato il senatore attraverso un comunicato —. Gli utenti del servizio ferroviario regionale lombardo soffrono pesanti disservizi legati alla mancanza di personale, di treni adeguati, di una buona manutenzione; questi sono i risultati delle scelte sbagliate di Regione Lombardia che ha concentrato le maggiori risorse sulle infrastrutture stradali".

"Il rilancio del trasporto ferroviario è fondamentale per offrire ai cittadini un sistema di mobilità efficace, sostenibile e alternativo all’automobile, per ridurre il traffico, l’inquinamento e le emissioni climalteranti — ha proseguito Corbetta —,. Il collegamento est-ovest reso possibile dalla Seregno-Carnate, se adeguatamente rilanciato e potenziato, consentirebbe di sviluppare un’importante linea ferroviaria pedemontana per collegare Malpensa a Bergamo senza passare dagli snodi fortemente congestionati dell’area milanese".