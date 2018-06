Seveso, strappo tra Forzza Italia e Lega: in consiglio scricchiola la maggioranza

Salta l'alleanza tra Forza Italia e Lega a Seveso. Lo strappo è maturato neanche dopo cinque giorni dal ballottaggio che ha portato la fascia tricolore sulle spalle di Luca Allievi (Lega). Il motivo? Un solo assessore nella squadra del sindaco. Si tratta di Natale Alampi, che ha ricevuto le deleghe ai lavori pubblici, al patrimonio e all’ecologia.

Lo strappo era già stato annunciato da Fabrizio Sala, coordinatore provinciale degli azzurri, ma nelle scorse ore i consiglieri forzisti Alfredo Pontiggia e Alessandra Bernini, hanno preso carta e penna e scritto nero su bianco la loro posizione. In breve? Forza Italia resterà fuori dalla maggioranza.

Secondo Forza Italia "Si è preferito fare riferimento a rapporti di personale amicizia tra esponenti locali della Lega e l’ex consigliere comunale Natale Alampi piuttosto che confrontarsi con chi ha raccolto attraverso le proprie preferenze il consenso dei nostri elettori, determinanti per la vittoria".

"Non si tratta di un problema di incarichi assegnati, bensì di rispetto delle persone coinvolte e dei ruoli ricoperti, un valore essenziale in cui la politica deve credere", precisano in una nota Pontiggia e Bernini.

I forzisti hanno usato parole di fuoco: "L’alleanza di centro-destra non può che considerarsi naufragata. Forza Italia siederà tra i banchi dell’opposizione, dando voce ai tanti elettori traditi dalle scelte di Allievi. Rappresenteremo tutti coloro che si sono sentiti delusi. Voteremo i provvedimenti che condivideremo, ma non garantiremo mai la maggioranza in Consiglio e lavoreremo affinché questo sindaco abusivo e traditore sia costretto ad abbandonare l’incarico"

Cosa cambia? Adesso che Forza Italia è passata all'opposizione con due consiglieri il parlamentino — che conta 17 membri — è composto da 9 consiglieri di maggioranza e 8 di opposizione.