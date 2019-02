Minacciata di morte sui social, la Provincia esprime solidarietà alla sindaca Monguzzi

Solidarietà a Concettina Monguzzi, Vicepresidente della Provincia Mb e sindaco di Lissone, per le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi in seguito alla partecipazione - e concessione del patrocinio istituzionale del Comune - al Convegno organizzato dalla rete Bonvena sul tema dell’accoglienza ai migranti.

Si è aperta così la seduta odierna del Consiglio provinciale in cui il Presidente e tutti i gruppi Consigliari hanno espresso vicinanza al Vicepresidente per quanto accaduto: “Questa Assemblea non può rimanere indifferente rispetto alle minacce ricevute da un suo rappresentate e siamo pienamente solidali con la decisione di fare un esposto alle autorità competenti — ha dichiarato il presidente della provincia MB Roberto Invernizzi —. La differenza di opinioni è legittima ma non possiamo permettere che trascenda facendo perdere quel senso di civiltà necessario affinchè ogni dibattito avvenga in un clima di democrazia. Noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo dare segnali forti per fermare questa ondata di odio e intolleranza che sta avvelando ogni confronto. In particolare è necessario trasmettere il messaggio che i social sono una piazza di confronto e non una realtà diversa dove è permesso trascendere con il linguaggio verso chi non la pensa come noi perché coperti da una sorta di anonimato”.