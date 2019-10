Oltre cento tombe "sparite" dal cimitero dei bambini a Monza: "Morti una seconda volta"

Oltre cento tombe di bambini "sparite" dal cimitero di Monza. Biglietti, pupazzi e giocattoli stipati in scatoloni e una porzione di camposanto recintata, con la terra smossa.

Questo hanno trovato davanti ai loro occhi i genitori recandosi al campo numero 8 del cimitero urbano di Monza dove l'area è riservata alla sepoltura dei bimbi morti in tenerissima età. I resti di circa cento salme di bambini sotto i dieci anni sono stati riesumati senza che i genitori o le famiglie - nella maggior parte dei casi - se ne accorgessero. Il caso lunedì sera è approdato in consiglio comunale, sollevato dall'ex sindaco di Monza Roberto Scanagatti, consigliere all'opposizione tra i banchi del Pd.

"Il fatto ha dell’incredibile" ha detto Scanagatti in aula. "I genitori hanno trovato un porzione del campo recintata e il terreno completamente smosso e hanno appreso dell’accaduto dal personale di servizio. Nessuna comunicazione diretta o una telefonata ma un annuncio pubblicato solo sul sito del comune e con avvisi affissi al cimitero".

"Ai genitori sono stati mostrati una quantità considerevole di scatoloni - ha proseguito Scanagatti - impilati sotto una tettoia contenenti gli oggetti che andavano a ornare le piccole tombe. Per i resti organici non è stato possibile avere informazioni più precise".

Sotto accusa non solo le modalità di comunicazione dell'esumazione ma anche i tempi. "Qualsiasi intervento si poteva posticipare almeno dopo le ricorrenze dei defunti che si svolgeranno in questi giorni" ha aggiunto il consigliere del Pd, sottolinenando come l'intervento non fosse evidentemente urgente in quanto finalizzato alla realizzazione di una aiuola.

"Va organizzato un momento con queste famiglie innanzitutto per chiedere scusa e vedere se c'è una strada per vedere se è possibile andare incontro alle loro richieste" ha detto il sindaco Dario Allevi in aula. "E' come se i loro figli fossero morti una seconda volta e questo è inaccettabile. Andremo fino in fondo".