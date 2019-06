Premio nazionale Assosinderesi Awards conferito a Tiki Taka Equiliberi di essere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Grande successo di pubblico ieri a Palazzo Valli Bruni (sede del Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta e dell'Accademia Universitaria Giuditta Pasta) per la prima edizione del Premio Nazionale AssoSinderesi Awards. L’evento, moderato dal giornalista Andrea Mongilardi, ha dato modo a tutti i presenti di conoscere i premiati che, presentati al pubblico raccontandosi: Giuseppe Arditi, Laura Caradonna, Roberta Di Febo, Marina Pratici, Simona Roveda e l’associazione TikiTaka Equiliberi di essere. “Abbiamo preferito rompere la consuetudine di spiegare perché le eccellenze da noi scelte venissero premiate, dando la parola a loro, ai premiati. Si sono messi a nudo e, i loro racconti e le loro esperienze spesso toccanti, ci hanno confermato che sì, si può promuovere cultura etica con il fare” racconta Donatella Rampado fondatrice di AssoSinderesi Community. Dall’esperienza dei premiati, di quanto da loro realizzato e di quello che auspicano realizzare nell’immediato futuro, non solo in Italia ma anche a livello nazionale e internazionale, AssoSinderesi non potrà che rendersi disponibile con il supporto dei membri della community. L’evento, conclusosi con un aperitivo conviviale, è stato accompagnato da tre diversi intrattenimenti musicali organizzati dall’Accademia. AssoSinderesi continua il suo lavoro, sono già fissati in calendario i prossimi eventi: Luglio, Mare e Poesia – Settembre, Welfare aziendale e responsabilità Sociale d’Impresa e Ottobre, Don’t worry be kindness.

Per maggior informazioni potete consultare il sito: www.assosinderesi.it e scrivere a info@assosinderesi.it