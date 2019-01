Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Porte aperte in viale Elvezia (ang. via Martiri delle Foibe) con movimento, sport e, in generale, attività fisica: dal 4 all’8 febbraio 2019 Synlab CAM Monza apre la sede a cittadini e medici con una serie di appuntamenti preziosi. Lunedì 4 febbraio, alle ore 19:30 all’interno dell’Auditorium “Angelo Gironi” di Synlab CAM Monza, si inaugurerà ufficialmente questa intensa settimana con il convegno dedicato al pubblico “Attività fisica e benessere della colonna vertebrale”. Aperto gratuitamente alla cittadinanza, rappresenterà un’occasione importante per fare chiarezza sulla patologia dolorosa della colonna vertebrale (il cosiddetto “mal di schiena”), sulla sua prevenzione e cura, promuovendo l’importanza di una corretta attività fisica come prima strategia preventiva e di un approccio integrato nella diagnosi e terapia, basato sulla collaborazione diretta di diverse figure professionali (Fisiatra, Ortopedico, Neurochirurgo, Specialista del Dolore e Fisioterapista). Giovedì 7 febbraio, sempre alle ore 19:30 all’interno dell’Auditorium “Angelo Gironi” di Synlab CAM Monza, si terrà un convegno rivolto espressamente ai medici, titolato “Patologie osteoarticolari: trattamento chirurgico e trattamento riabilitativo”. Dal confronto diretto tra eminenti professionisti Ortopedici, Neurochirurghi e Fisiatri, nasce l’occasione di un qualificato aggiornamento per gli specialisti interessati al trattamento di patologie osteo-articolari. Per partecipare ai convegni, è obbligatoria l’iscrizione alla Segreteria Organizzativa: Sig.ra Sara Casati - tel. 039 2397.450 - sara.casati@synlab.it. La settimana “Porte aperte in Fisioterapia” sarà ulteriormente avvalorata da due appuntamenti dedicati al pubblico. Il primo, “Allenati con un campione!”, si terrà martedì 5 febbraio e consisterà in un Open Day di Medical Fitness: sotto la guida del team di fisioterapisti e preparatori atletici Synlab CAM Monza, sarà possibile testare apparecchiature di ultima generazione per un allenamento personalizzato e ben mirato ai propri obiettivi, confrontandosi con un campione nazionale di pallavolo sulla migliore pratica di Medical Fitness. Il secondo appuntamento, che si terrà mercoledì 6 febbraio, è intitolato “In equilibrio per stare bene”: si tratta di un Open Day di Posturologia, durante il quale un’analisi scientifica e digitalizzata della postura, accompagnata da un esame impedenziometrico e dalla supervisione del Medico Fisiatra, consentirà di valutare l’eventuale livello di alterazione del sistema posturale e, grazie a una nuova piattaforma ingegnerizzata, orientare il paziente sulla migliore strategia terapeutica da intraprendere per ritrovare l’equilibrio. I due Open Day sono a partecipazione gratuita; per prenotare la propria sessione, occorre contattare il numero 039 2397480 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 a partire dal 14 gennaio, fino a esaurimento posti.