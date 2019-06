Visite ed esami si prenotano in farmacia per gli over 75: il nuovo servizio della Asst di Monza

Non solo il "codice argento" recentemente introdotto in Pronto Soccorso, per la gestione delle emergenze dei pazienti anziani. Dal 1 giugno la ASST di Monza offre agli over 75 un altro servizio dedicato per la prenotazione di visite ed esami.

Prenotare visite in farmacia

Niente più code al Cup e attese telefoniche al Call Center Regionale: gli over 75 potranno prenotare 3000 prestazioni tra visite e controlli che l’ASST Monza ha riservato per l’anno 2019 per la popolazione anziana in agende dedicate in farmacia.

Il progetto, targato ASST Monza, è dedicato esclusivamente agli over 75, in collaborazione sia con l’Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda, che riunisce le 74 farmacie private presenti sul territorio della ASST di Monza, sia con le 19 farmacie comunali presenti sul territorio della ASST nonché con Farma.Co.M. Spa, la società che gestisce le 10 farmacie comunali monzesi. Oltre a Monza, per gli anziani sarà possibile prenotare in farmacia visite ed esami diagnostici prescritti dai Medici di Medicina Generale con priorità P (Programmabile) anche a Bovisio Masciago, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo e Villasanta.

Come fare

Nello specifico gli anziani potranno prenotare ecocardiografia colordoppler a riposo, ecografia addome completo/superiore/tiroide, elettrocardiogramma, esame del fundus oculi o controllo oculistica, spirometria semplice e globale, rx torace, visita nefrologica (controllo) e visita pneumologica (controllo). “Questo progetto interpreta al meglio la strategia della ASST di Monza – sottolinea il Direttore Generale Mario Alparone – che è quella di rendere maggiormente accessibili le eccellenze cliniche della nostra azienda ai pazienti attraverso la creazione di una “rete” formata da tutte le professionalità presenti sul nostro territorio. Questo è particolarmente importante quando si parla di anziani che potranno prenotare visite ed esami mentre ritirano ad esempio i farmaci nella farmacie del nostro territorio, senza dover affrontare le file dei nostri CUP. Un ottimo esempio di applicazione delle indicazioni che ci vengono date da Regione per realizzare la presa in carico dei pazienti cronici e fragili poiché le farmacie rappresentano il più frequente ed agevole punto di accesso per questi pazienti”.