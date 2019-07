Una tecnica con riscaldamento al vapore per curare la prostata: l'innovativo trattamento a Desio

Un trattamento termico al vapore per curare l’ipertrofia ostruente benigna della prostata. Un trattamento innovativo quello realizzato dal dottor Francesco Franzoso nel reparto urologia dell'ospedale di Desio di Desio; una tecnica utilizzata per al seconda volta in Italia e per la prima volta in Lombardia.

La terapia si chiama "Rezum" e promette una vera rivoluzione per la cura della prostata già dalle fasi iniziali grazie a un progressivo ritorno alle condizioni normali senza asportare la prostata, e senza far ricorso a trattamenti medici, evitando quindi fastidiosissimi effetti collaterali come la riduzione del desiderio sessuale e la perdita dell’eiaculazione (popolazione giovanile intorno 40 anni > 10-15%) o conflitto di farmaci per pazienti già in terapia per altre patologie.

Il trattamento è stato eseguito in day-surgery nei due casi trattati e i pazienti sono stati dimessi dopo 24 ore, ma la tecnica consente di dimettere dall’ospedale i pazienti il pomeriggio stesso, con un piccolo catetere di sicurezza per 3 giorni. Il beneficio si manifesterà progressivamente, mediamente nei successivi tre mesi per raggiungere il risultato ottimale.

Si parla di procedura minimamente invasiva perché non è un vero atto chirurgico che asporta tessuto prostatico, ma semplicemente determina il riassorbimento del tessuto sottoposto a riscaldamento con il vapore, mediante una iniezione diretta nella ghiandola: questo tessuto progressivamente verrà riassorbito dall’organismo aprendo il canale uretrale e permettendo un ritorno a condizioni che consentano di urinare normalmente.

Inoltre ci sono vantaggi economici per i pazienti che non saranno più costretti a lunghe terapie, controlli periodici, esami di vario genere; non solO: ne beneficerà anche il sistema sanitario dato che non sarà più necessario un ricovero ospedaliero per 2- 3 giorni con attività medico specialistica ed infermieristica dedicata.

"La Asst di Monza promuove l’innovazione tecnologica a beneficio del paziente — ha dichiarato il direttore generale Mario Alparone —. Questa nuova tecnica consente una minore invasività della procedura sempre a favore del paziente, con tempi di degenza ridotti e una ripresa post operatoria più veloce".