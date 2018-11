Al San Gerardo di Monza la prima terapia intensiva neonatale "family" d'Italia

Nella mattinata di venerdì 16 novembre sono stati inaugurati i nuovi spazi del reparto di Terapia Intensiva Neonatale alo San Gerardo di Monza.

Il nuovo reparto di terapia intensiva neonatale dispone di 12 posti letto per le cure intensive ed è organizzato in single family room di circa 24 metri quadrati ciascuna dove il neonato può essere accolto in un ambiente che favorisca la presenza costante e il contatto con i familiari. Il reparto, si caratterizza, inoltre, per un avanzato profilo tecnologico: grazie a una piattaforma informatica certificata, dati e allarmi, provenienti da monitor e dispositivi medicali, arrivano al personale medico e infermieristico attraverso smartphone dedicati.

All'inaugurazione hanno partecipato il governatore della Lombardia il presidente della Fondazione MBBM (Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma), Giuseppe De Leo, quello del Comitato Maria Letizia Verga, Giovanni Verga, il direttore del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della Fondazione MBBM, Paolo Tagliabue. Presenti anche Massimo Giupponi, direttore generale ATS Brianza, Matteo Stocco, direttore generale dell'ASST di Monza, e Dario Allevi, sindaco di Monza.

"Sono molto lieto - ha detto Fontana - di inaugurare alla vigilia della 'Giornata mondiale della prematurità', che si celebra domani, la prima Terapia Intensiva neonatale 'Family', unica realtà in Italia. L'eccellenza della sanità lombarda non è fatta solo di abili e qualificati professionisti, ma anche e soprattutto dalla umanizzazione delle cure prestate, e questi nuovi spazi, che consentiranno ai neonati fragili di stare sempre a contatto con la mamma, lo dimostra".