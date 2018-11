Giornata mondiale lotta all'Aids, test Hiv gratis all'Ats Brianza: come fare

In occasione del 1 dicembre, giornata mondiale di lotta all’Aids, l’equipe dell’Unità Operativa Dipartimentale “Promozione della Salute, Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali e Medicina Interculturale” dell’Ats Brianza accoglie le persone che desiderano fare accertamenti o avere informazioni sull’Hiv, garantendo le aperture straordinarie dell’ambulatorio di Muggiò (Mb), Via Dante 1, nella settimana dal 26 al 30 novembre 2018, dalle 16.00 alle 19.00, promuovendo l’evento “Happy Hour Safe” e sabato 1 dicembre dalle 9:00 alle 13:00.



Le aperture straordinarie, che quest’anno sono giunte al quinquennio e sono attive in 3 diversi momenti dell’anno, nascono in considerazione dei dati epidemiologici relativi alle nuove infezioni da Hiv in Italia, che individuano i sieropositivi inconsapevoli come uno dei maggiori pericoli per la salute pubblica e individuale. Negli ultimi anni la principale modalità di trasmissione è attribuibile alla via sessuale, in particolare tra maschi che fanno sesso con maschi (MSM). La maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da Hiv, infatti, è attribuibile a rapporti sessuali non protetti.

Occorre anche segnalare che nel 2016 la quota preponderante delle nuove infezioni da Hiv (il 92,5%) è stata diagnosticata in fase clinica già avanzata (cioè con basse difese o presenza di sintomi): dato che indica che il virus ha già prodotto danni consistenti al sistema immunitario.



La cultura della prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST), tra cui l’Hiv, è uno dei “cavalli di battaglia” dell’Unità Operativa Dipartimentale dell’Ats Brianza presso la quale nel corso del 2017 sono stati eseguiti circa 1500 test, consentendo la diagnosi di 13 nuovi casi di infezione da Hiv (dei 50 totali diagnosticati nelle strutture sanitarie pubbliche della Provincia di Monza e Brianza).



L’iniziativa “Happy Hour Safe” si inserisce in questo contesto di prevenzione delle IST e si rivolge a tutta la popolazione a cui viene offerta la possibilità di eseguire un atto di responsabilità individuale, al fine di permettere sia una diagnosi precoce, sia l’interruzione di una catena di infezioni, talvolta insospettabili.

L’accesso potrà avvenire senza appuntamento; gli esami verranno eseguiti in forma anonima e gratuita e non sarà necessaria l’impegnativa del medico.



Gli accertamenti Hiv verranno effettuati su sangue e/o su saliva. Il Test Rapido Hiv su saliva, che verrà utilizzato secondo parere medico, permette una risposta in circa 40 minuti e necessita di conferma con prelievo di sangue, solo in caso di reattività.

Come di consueto, saranno a disposizione dell’utenza anche le attività di counselling e, negli orari di apertura straordinaria, resterà in funzione il Numero Verde 800-512103.