Happy Hour Safe, a Muggiò test gratuiti dell'Hiv fino al 14 giugno

Test dell'Hiv gratuiti in Brianza fino al 14 giugno. Torna anche quest’anno infatti l’apertura straordinaria degli ambulatori di Muggiò per effettuare gratuitamente test e avere informazioni direttamente da specialisti. L’Unità Operativa Dipartimentale “Promozione della Salute, Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali e Medicina Interculturale” dell’ATS Brianza, con sede in via Dante 1 a Muggiò, promuove nelle giornate dal 10 al 14 giugno 2019 l’evento “Happy Hour Safe”, un’apertura straordinaria degli ambulatori dalle 16.00 alle 19.00 per accogliere, in orari abitualmente dedicati all’happy hour, i cittadini che desiderino fare accertamenti o avere informazioni sull’HIV.

I dati

I dati di aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità sottolineano che nel 2017 in Italia sono state segnalate 3.451 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a 5,7 nuovi casi per 100.000 residenti. L’incidenza italiana è simile all’incidenza media osservata tra le nazioni dell’Unione Europea (5,8 nuovi casi per 100.000).

L’incidenza maggiore di infezione da HIV si registra nella fascia di età 25-29 anni. Per quanto riguarda le diagnosi di AIDS, i nuovi casi segnalati nel 2017 sono stati 690 (pari a un’incidenza di 1,1 nuovi casi per 100.000 residenti). I l 36,1% delle persone con una nuova diagnosi di infezione da HIV è stato diagnosticato in fase clinica avanzata (cioè con basse difese o presenza di sintomi): dato che indica che il virus ha già prodotto danni consistenti al sistema immunitario.

In particolare, il 32,0% delle persone con una nuova diagnosi di infezione da HIV aveva eseguito il test HIV per la presenza di sintomi HIV-correlati, il 26,2% in seguito a un comportamento a rischio e solo il 14,6% in seguito a controlli di routine.

Dal fronte delle terapie per l’HIV arrivano, invece, dati molto rassicuranti: nonostante non esistano ancora farmaci in grado di eliminare l’HIV dall’organismo, le terapie risultano, ormai da anni, molto efficaci e ben tollerate, tanto da garantire un’ottima qualità di vita delle persone sieropositive e rendere l'aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. L’infezione da HIV opportunamente trattata è oggi considerata un’infezione cronica, che lascia spazio a progetti di vita personali, lavorativi e familiari, compreso quello di diventare genitori.

In più, oltre a sostenere lo stato di salute, una terapia efficace è in grado di ridurre significativamente il rischio di trasmettere il virus ad altre persone, come dimostrato anche dai dati di studi internazionali pubblicati recentemente.

Come accedere

L’accesso potrà avvenire senza appuntamento, gli esami verranno eseguiti in forma anonima e gratuita e non sarà necessaria l’impegnativa del medico. Gli accertamenti HIV verranno effettuati su sangue e/o su saliva. Il Test Rapido HIV su saliva, che verrà utilizzato secondo parere medico, permette una risposta in circa 40 minuti e necessita di conferma con prelievo di sangue solo in caso di reattività.