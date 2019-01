Influenza, oltre 152mila persone vaccinate in Brianza

Sono quasi 152mila le persone che in Ats Brianza (province di Lecco e di Monza) hanno scelto di sottoporsi alla vaccinazione tetravalente gratuita antinfluenzale presso i medici di medicina generale e gli ambulatori delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali. I dati, aggiornati al 10 gennaio, non sono ancora definitivi, in quanto mancano le registrazioni di alcuni Medici di Medicina Generale e degli enti esterni (come RSA, case di cura, presidi ospedalieri), ma è possibile rilevare come il trend sia in aumento rispetto allo scorso anno.



La campagna vaccinale è partita a inizio novembre 2018 e la vaccinazione antinfluenzale è stata offerta gratuitamente e attivamente ai soggetti che, per le loro condizioni personali, hanno un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l’influenza (ultra 65 enni e soggetti dai 6 mesi ai 65 anni affetti da patologie).



In Ats Brianza i soggetti vaccinati con patologie e ultra 65 enni sono stati finora circa 127.500; quelli nella fascia 6-65 con condizioni di rischio 18.335. Hanno poi aderito all’offerta vaccinale 371 soggetti tra gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo e particolari categorie di lavoratori (come le forze dell’ordine) e 142 soggetti tra il personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (come i veterinari); quasi 3mila infine i medici e il personale sanitario di assistenza e 352 donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. La novità introdotta da quest’anno, la possibilità di vaccinarsi gratuitamente per i donatori di sangue, è stata colta da 412 donatori. Sono state inoltre rendicontate 723 dosi somministrate a quanti hanno optato per una scelta individuale di protezione e non appartenenti alla categorie individuate dal Ministero della Salute.



Sarà possibile effettuare la vaccinazione negli ambulatori ASST anche nel mese di gennaio accedendo agli ambulatori tramite appuntamento, contattando i numeri istituzionali di prenotazione per le vaccinazioni indicati sui siti ASST e Ats. Infine, i soggetti che ne facciano richiesta ma che non appartengono alle categorie comprese nella somministrazione gratuita potranno effettuare la vaccinazione in co-pagamento (al costo di 16 euro a titolo di partecipazione alla spesa).