Scrittori monzesi raccontano Monza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Monza protagonista di una serata. Quattro scrittori: Daniela Quadri, Massimo Bertarelli, Luca Scarpetta, Marco Speciale. Quattro immagini di "Munscia" mutuate dai loro romanzi. Da un’idea dello stesso Bertarelli, una serata per ascoltare diverse visioni della città. I “Prestavoce” della Biblioteca Civica, con alcune letture teatrali, proporranno brani degli autori. Una preziosa occasione per ripensare e reinterpretare i luoghi che accompagnano la nostra vita quotidiana. Venerdì 4 maggio alle ore 21.00 Biblioteca Civica di Monza Via Padre Reginaldo Giuliani 1/a - Monza