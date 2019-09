Il Monza Calcio regala un astuccio a tutti i bambini di prima elementare: l'iniziativa

Primo giorno di scuola per gli oltre 25 mila studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Monza. Non è stato un primo giorno come gli altri però per i 1300 alunni che hanno iniziato la prima elementare. Ad aspettarli sul banco infatti c'era l’astuccio donato dall’A.C. Monza completo di materiale didattico e di cancelleria necessaria, insieme a un ‘messaggio di benvenuto’ che anticipa il pacchetto di iniziative formative pensate ad hoc e rivolte ai più piccoli.

Dalla stagione 2019-2020 il Calcio Monza avvierà un percorso specifico in collaborazione con il mondo delle scuole monzesi, offrendo un supporto concreto ai docenti per sfruttare la visibilità del calcio in chiave educativa. Al centro del progetto i modelli positivi e i valori della sobrietà, del senso civico e dell’educazione quali pilastri del nuovo corso varato dalla Società.