Tutte le migliori scuole di Monza e la Brianza: i licei e gli istituti tecnici, la classifica completa

Quali sono le migliori scuole di di Monza? Quali i migliori licei? Quali gli istituti tecnici? Domande a cui ogni studente e genitore si trova di fronte al termine delle scuole medie. Una risposta a questi quesiti, quindi un aiuto nella scelta dell'istituto, arriva da Eduscopio.it, il portale della Fondazione Agnelli che ogni anno confronta tutte le scuole superiori d'Italia e stila una classifica degli istituti scolastici.

I criteri di scelta

Eduscopio ha diviso le scuole in base al loro obiettivo: preparare all’università per i licei, aprire le porte del mondo del lavoro per gli istituti tecnici. In base ai successi e ai risultati degli ex studenti ha valutato gli istituti.

Le scuole che devono preparare per l’università sono state analizzate con uno speciale indice - “Fga” - che la Fondazione Agnelli crea “mixando” la media dei voti e la percentuale di esami superati dagli ex allievi dell’istituto. I “tecnici”, invece, sono stati comparati tra loro puntando sulla percentuale di ragazzi che lavorano entro due anni dal diploma e sulla coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti.

I migliori licei classici di Monza

Tra i migliori licei classici situati nel raggio di 10 chilometri da Monza spicca lo Zucchi, lo storico liceo del cuore di Monza, situato in piazza Trento e Trieste. Seguono l'Ettore Majorana di Desio, il Banfi di Vimercate.

I migliori licei scientifici di Monza

Tra i migliori licei scientifici, sempre nel raggio di 10 chilometri da Monza, al primo posto c'è il Frisi, storico e rinomato istituto del capoluogo brianzolo. Sul podio degli istituti che meglio preparano gli studenti secondo Eduscopio.it c'è l'Ettore Majorana di Desio e poi il Banfi di Vimercate.

I migliori licei delle scienze umane di Monza

Tra i migliori licei delle scienze umane, sempre nel raggio di 10 chilometri da Monza, svetta il Giuseppe Parini di Seregno, poi il Carlo Porta di Monza, segue l'Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni.

I migliori licei linguistici

Sul fronte dei licei linguistici nel raggio di 10 chilometri da Monza svetta il Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano, seguono il Carlo Porta di Monza e il Collegio Bianconi.

I migliori istituti tecnici-economici

Per quanto riguarda gli istituti tecnici-economici nei dintorni di Monza svetta i Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, l'Achille Marelli di Monza e Europa Unita di Lissone. Le scuole, secondo Eduscopio, hanno la percentuale più alta nell'indice di occupazione dei diplomati.

I migliori istituti tecnici-tecnologici

Tra i migliori istituti tecnici economici nel raggio di 10 chilometri da Monza svettano l'Ernesto Breda di Sesto, il Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e il Pino Hensemberger di Monza.