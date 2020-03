Asili nido di Monza: l'iscrizione si potrà effettuare solo online: ecco come fare

Novità per il mondo della scuola: per la prima volta a Monza le iscrizioni all’asilo nido si potranno fare solo online. Da lunedì 6 aprile le famiglie potranno iscrivere i loro figli in uno dei sette asili comunali direttamente da casa attraverso il nuovo portale della scuola del Comune di Monza.

«Una decisione – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore all’Istruzione Pier Franco Maffè – che conferma la nostra volontà di mettere innovazione e tecnologia al servizio della comunità per una migliore qualità della vita. In questo caso i destinatari sono i nostri piccoli cittadini e i loro genitori. L’iscrizione online rende più semplice il rapporto tra famiglie ed amministrazione comunale: il nuovo portale della scuola apre un canale di comunicazione più diretto e uniforma le modalità di iscrizione di tutti i servizi scolastici e educativi comunali. In quest’ottica saranno rivisti anche i criteri per la definizione delle graduatorie e le modalità organizzative dei nidi. Ed è, infine, anche una sfida per abbattere i costi della pubblica amministrazione».

Come iscrivere i bambini agli asili nido: la procedure

Per iscrivere i figli all’asilo, da lunedì 6 aprile, i genitori dovranno connettersi a questo sito sito , cliccare sulla sezione «Nuovo Portale Genitori» e seguire la procedura. Sono tre le «strade» per accedere al sistema. La prima è autenticarsi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi). In questo caso è necessario un lettore di smart card collegato al proprio pc e un pin che può essere richiesto allo «Sportello al Cittadino» (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle 8.30 alle 16.30 – chiuso fino al 3 aprile per emergenza coronavirus). La seconda possibilità è l’accesso tramite SPID (l’identità digitale per accedere ai servizi della PA) e, infine, registrandosi direttamente sul portale e accedendo tramite user e password. Per registrarsi è necessario il codice fiscale e una casella di posta elettronica. Le credenziali inviate via mail servono per tutti i servizi on line del Comune di Monza.

Chi può iscriversi

Per l’anno educativo 2020/2021 possono presentare domanda di iscrizione ai nidi i genitori dei bambini residenti a Monza, nati dal 1/1/2018 al 15/5/2020. Il termine delle iscrizioni è fissato per il 15 maggio. Con la riapertura dei termini potranno iscriversi anche i bambini nati dal 16/5/2020 al 31/12/2020.

Sul «Nuovo Portale Genitori», sempre dal 6 aprile, saranno aperte le iscrizioni ai servizi scolastici: mensa e diete speciali, pre-post scuola, trasporto scolastico.

Dove si trovano gli asili nido comunali

Cazzaniga (via Debussy, 10),

Cederna (via Poliziano, 8),

Centro (piazza Matteotti, 1),

Libertà (via Bertacchi),

San Fruttuoso (via Tazzoli, 4),

San Rocco (via Nazario Sauro),

Triante (via Monte Bianco, 13).

A chi chiedere informazioni

Servizi per l’Infanzia – tel. 039/235.90.70 - 66 – 68 (da lunedì a venerdì 9 – 12) – email: asilinido@comune.monza.it. Servizi scolastici – tel. 039/39469.42 – 46 – 48 (da lunedì a venerdì 9 – 12) – email: iscrizioniserviziscolastici@comune.monza.it