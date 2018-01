Al via le iscrizioni scolastiche: come effettuare la domanda online

Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolatico. Anche a Monza dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 sarà possibile effettuare le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019.

La procedura online

Il Ministero ha predisposto una procedura informatica disponibile all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it o sul portale MIUR, attraverso il sistema “iscrizioni on line”.

Dal 9 gennaio è possibile effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio. Sono escluse dalla procedura on line solo le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie di ogni ordine e grado, per le quale le iscrizioni si effettueranno, come ogni anno, presso le segreterie.