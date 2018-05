Alla scoperta dei segreti che nascondono i Bitcoin e le nuove valute digitali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Bitcoin e cryptovalute sono oramai argomenti di cui si parla regolarmente sulla stampa, anche quella non specializzata, e sui media in generale. Ma cosa sono i Bitcoin e le nuove valute digitali? Quanti veramente sanno come funzionano e quali opportunità offrono? A Sovico (MB) sabato 12 maggio si terrà un seminario che ha l’obiettivo di spiegare in modo chiaro e semplice, anche a chi non è esperto, come funzionano le cryptovalute, i vantaggi e gli svantaggi del loro utilizzo e soprattutto come chiunque può sfruttare le varie opportunità di guadagno che offrono. Ad organizzare il workshop è Lorenzo Masini, giornalista finanziario, docente universitario, formatore ed esperto di mercati finanziari. <>. Anche se in Italia se ne parla da poco, i Bitcoin hanno una storia quasi decennale essendo stati creati da un misterioso programmatore giapponese, Satoshi Nakamoto, nel lontano 2008. Le cronache riportano che il primo acquisto con pagamento in Bitcoin è avvenuto nel 2010. Allora con 6 bitcoin un padre di famiglia americano acquisto due pizze, una per sé e una per il figlio. Oggi 6 bitcoin valgono 54mila dollari. E oggi oltre al Bitcoin esistono oltre 1500 nuove valute digitali. Ed ogni mese ne nascono di nuove. Il seminario, rivolto a tutti, si terrà a Sovico sabato 12 maggio a partire dalle 14.00. Le ridotte dimensioni della sala obbligano ad imporre un numero chiuso di partecipanti. E’ quindi obbligatoria la prenotazione dei posti che può essere fatta via mail a: info@lorenzomasini.it oppure andando sulla pagina web: http://bit.ly/evento-crypto-sovico. La partecipazione prevede un costo di 17 euro.

