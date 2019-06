Le 5 migliori gelaterie di Monza e Brianza

È alquanto facile trovare una gelateria gustosa e al di sopra della media a Monza e, in generale, in Brianza. Basti pensare alla classifica stilata nell’estate del 2018 dal noto portale enogastronomico Dissapore, che ha indicato tre gelaterie brianzole tra le 100 migliori in Italia.

L’albero dei gelati - Via Giuseppe Sirtori, 1

Tre i punti vendita tra i quali scegliere per poter gustare dei 500 gusti proposti da L’Albero dei gelati, da Seregno a Cogliate, fino a Monza. L’assoluta qualità delle sue proposte è dimostrata inoltre dall’approdo negli Stati Uniti. Qualora vi trovaste a passeggiare per Brooklyn infatti, sappiate che sul navigatore del vostro smartphone potrete facilmente ottenere la posizione precisa di una gelateria tutta brianzola. Lo stile è tipicamente italiano, mentre le proposte sanno innovare, offrendo ai clienti anche specialità salate.

Il Mondo di Mezzo - Via Piermarini, 5

Due i punti vendita in Brianza, a Usmate Velate e Monza. Dal 2013 a oggi Il Mondo di Mezzo ha saputo raggiungere una fama ragguardevole. Un punto di riferimento per tutti i veri amanti del gelato, con proposte spesso tratte dal mondo della cucina tradizionale.

Pallini Gelaterie - Via Giuseppe Garibaldi, 70

Una bottega caratteristica, al cui interno il cliente può affidarsi alle sapienti mani di maestri gelatai che operano fin dal 1995. Materie prime qualitativamente eccellenti, lavorate con metodi della tradizione, ormai generalmente perduti.

La Gelateria Arengario – Via Carlo Alberto, 9

Senza dubbio tra le migliori gelaterie di Monza, come dimostrato ampiamente dalla lunga fila di clienti che solitamente si raduna all’esterno del locale. Prende il nome da uno dei monumenti cittadini ed è situata in una zona centralissima ideale per il passeggio, per locali e turisti.

Cool Gelateria Naturale - Via Vittorio Emanuele II, 13

Proposte intriganti per i clienti, con tante varietà ma soprattutto un gelato sempre fresco, mantecato quotidianamente. La gelateria segue il corso delle stagioni e per questo propone costantemente frutta fresca. Gelati artigianali, frutto dell’abbinamento di ingredienti selezionati e una lavorazione semplice, volta alla non manipolazione della materia prima.