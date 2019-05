I 5 migliori negozi vintage di Monza e provincia

ll vintage appassiona ogni anno sempre più persone e Monza è una città che da sempre ha una particolare attenzione per abiti, borse e accessori ricercati dalle atmosfere retro. Con il termine vintage si attribuiscono le qualità ed il valore di un oggetto indossato o prodotto almeno vent'anni prima del momento attuale, e che può essere riferito a secoli passati. Vintage deriva dal francese antico vendenge che a sua volta indica i vini d'annata di pregio. Oggetti diventati nel tempo di culto perché prodotti con materiali di alta qualità (come appunto i vini pregiati) o perché hanno segnato a tal punto il costume e la cultura da essere ancora considerati, dopo decenni, preziosi e inimitabili. Possono essere vintage abiti, accessori, bijoux, mobili, dischi, chitarre, computer, videogiochi; ma anche biciclette, automobili, motociclette generalmente prodotti tra il 1920 e il 1980.

Ma quali sono i migliori negozi vintage a Monza e provincia?

Mercatino di Elena - Via Giovanni Raiberti, 3 Monza

Dalle intramontabili Superga alle tracolline in pelle Cerruti, Coccinelle e Michael Kors, dalla blusa in seta Gianfranco Ferré all'abito e al completo Francomina, tanti oggetti di seconda mano e vintage. Aperto dal 2000 al Mercatino di Elena si possono trovare abiti e accessori di seconda mano e vintage super-selezionati, firmati e non; libri usati e piccoli complementi d'arredo. Inoltre se desideri mettere in vendita i tuoi abiti e accessori, puoi contattare il negozio e potrà essere valutato tramite appuntamento.

Salotto Teodolinda - Via Regina Teodolinda, 5 Monza

Nato dall’esperienza e dalla sconfinata passione di Cristian, Matteo e Margherita, il Salotto Teodolinda non è un semplice negozio di abbigliamento e accessori vintage: è uno scorcio di decenni passati che dà uno stimolante senso di vertigine. Il nome non è stato scelto a caso: la volontà dei suoi creatori era di fare, di questo ambiente modesto nelle dimensioni, un luogo in cui le persone potessero venire a chiaccherare, guardare e provare abiti sartoriali, preziosi, e vedersi belle. Un salotto appunto.

900 sogni vintage - Via Monte Grappa, 4B Monza

Una selezione di articoli d'arredo italiani e d'importazione per la casa, il negozio o un locale. Ogni giorno completano l'habitat rendendolo unico. Da 900 Sogni Vintage si possono trovare tutti gli arredamenti di origine danese, svedese originale dagli anni ’50 agli anni ’60. Una libreria cielo terra o una lampada vintage italiana.

E-lusso showroom - Via Giovanni Raiberti, 9 Monza

E-Lusso rappresenta il lusso sostenibile, ovvero esclusività, stile, qualità, eleganza, charme, prestigio finalmente accessibili a tutti e nel rispetto dell'ambiente. Le tendenze del mercato internazionale vedono sempre più lusso, sostenibilità e glamour andare di pari passo. E-Lusso è il nuovo, ambizioso ed esclusivo marketplace del lusso sostenibile. Solo le eccellenze entrano a far parte della nostra esposizione, l’artigianato Made in Italy, il lusso di tendenza, il second hand ricercato e di provenienza certificata. Tra le nostre proposte troverai tutti gli oggetti dei tuoi desideri e non solo!

Mercatopoli Monza - Via Simone Martini, 1 Monza

Mercatopoli Monza si basa sull’esperienza di tanti anni di attività: dal 1995 un negozio accogliente e luminoso in cui vendere il tuo usato. Abbigliamento, vintage, bigiotteria, complementi d'arredo, libri, oggetti da collezione, il negozio si prende cura di tutti gli articoli e li espone ordinatamente, sia in negozio che sulla vetrina online sempre aggiornata