Autodromo di Monza: quando è possibile girarlo in bicicletta

L’Autodromo di Monza non apre le sue porte unicamente ai potenti motori, guidati da sportivi e amanti delle quattro ruote. In alcuni giorni, in fasce orarie ben precise, è infatti possibile vedere sfrecciare un gran numero di bici e non solo. Un’iniziativa particolarmente apprezzata negli anni passati, che ha spinto l’amministrazione a donare nuovamente delle finestre temporali gratuite al pubblico.

Autodromo di Monza: accesso al pubblico

Nel 2019 l’iniziativa ha avuto inizio l’1 aprile e proseguirà fino al 27 giugno. È previsto un calendario preciso, compatibile con i lavori di manutenzione già programmati, così come manifestazioni o test.

Il Monza Eni Circuit sarà accessibile a ciclisti, skaters e rollerbladers, ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 18.30 alle 20.00. Un’apertura generalizzata, che non prevedrà più alcuna distinzione tra ciclisti tesserati o meno. Un servizio di autogestione, che dunque non prevede alcun presidio o forma di sorveglianza in questo lasso di tempo. Il Comune prevede però un numero per le emergenze: 039 – 2482.230.

Autodromo di Monza: area parcheggio

Non è consentito in alcun caso il parcheggio delle proprie automobili nell’area vecchie rimesse. Per il pubblico che decidesse di raggiungere l’area in auto è predisposto l’utilizzo dei parcheggi P1 e P2.

Acquistare una bici a Monza

Una splendida iniziativa, che potrebbe spingere in molti ad acquistare una bici, così da divertirsi in pista da soli, con amici o con la propria famiglia. Un modo per incitare anche i più piccoli a trascorrere più tempo all’aria aperta. Ecco dunque dover poter trovare delle ottime bici a Monza, provvedendo anche all’acquisto di tutto il necessario per la propria protezione.

Sardi Cicli – Via Gaetano Annoni, 29

Parcobici Biciclette Elettriche – Via Carlo Prina, 22

Piazzino – Via Carlo Rota, 18

Biciclette Leri – Via Varese, 2