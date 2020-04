Come far indossare la mascherina ai bambini

La fase uno dell’emergenza da Coronavirus sembra ormai in dirittura d'arrivo, pronta a lasciare il posto alla tanto attesa fase due.

Con tutte le precauzioni del caso, la fase due vedrà tutte le persone indossare le mascherine, bambini compresi. Bambini che non solo dovranno abituarsi a vedere gli altri con indosso il vistoso presidio, ma dovranno essere preparati al fatto che - anche a loro - sarà imposto di indossarlo. Ecco dunque che, prepararli, per mamma e papà diventa fondamentale.

Durante quest’ultimo periodo di quarantena gli esperti consigliano di coinvolgere i propri figli in giochi e attività che vedano come protagonista proprio la mascherina: colorarne qualcuna con i pennarelli, invitare i più piccoli a farla indossare a bambole e peluches. Anche passare qualche minuto al giorno con la mascherina indossata da tutti i componenti della famiglia può essere d’aiuto: i bambini devono avere un’idea di quella che sarà la realtà dei prossimi mesi, ed ecco che veder indossati i DPI tra le mura domestiche, magari con qualche foto ricordo un po' buffa, può farli entrare nell'ottica.

Premettendo che ai bambini sotto i due anni la mascherina è sconsigliata in quanto non sarebbero in grado di toglierla da soli in caso di difficoltà, se i bimbi hanno più di 24 mesi è importante che indossino un modello dalle dimensioni appropriate a quelle del loro viso. E che imparino a portarla nel modo corretto. La mascherina deve aderire bene al volto, e deve coprire sia il naso che la bocca. Anche realizzate in casa vanno benissimo, l’importante è che il materiale utilizzato rispetti i canoni di protezione.

Come ultimo consiglio, gli esperti raccomandano di istruire i bambini a rispettare le altre norme di sicurezza come mantenere almeno un metro di distanza dagli altri e lavarsi spesso le mani, meglio se con un prodotto disinfettante. Il messaggio che deve passare? Indossare la mascherina non ci consente di tornare alla nostra vita di prima. È solo uno dei gesti utili per la nostra sicurezza e per quella degli altri.