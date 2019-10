Lo spettacolo del foliage al Parco di Monza, la Reggia lancia un photo contest

Macchina fotografica alla mano e scarpe comode, pronti a lasciarsi incantare dallo spettacolo dei colori dell'Autunno nel Parco. E' ufficialmente iniziata la stagione del Foliage con le sue splendide sfumature che ad ogni sguardo regalano un arcobaleno di colori dal giallo al rosso passando per il verde e l'arancio. Per celebrare questo meraviglioso spettacolo della natura la Reggia di Monza ha lanciato un contest fotografico.

Per guidare quanti vorranno incamminarsi tra i viali e i sentieri del parco alla scoperta delle tinte d'autunno la Reggia ha pubblicato sul proprio sito anche una mappa indicando gli angoli più noti del Parco e dei Giardini Reali per permettere ai fruitori più assidui e non solo di catturare e imprimere in uno scatto la bellezza del foliage.



"L’Instagram Photo Contest ha lo scopo di valorizzare e promuovere questo pregevolissimo fenomeno che trasforma gli angoli del complesso monumentale Reggia di Monza in vere e propri paesaggi fiabeschi. Celebri sono il Rondò dei Tulipiferi giallo oro o la Cattedrale di Tigli e il viale di Liquidambar rosso fuoco" spiegano dal parco.



Come partecipare

Per partecipare al photo contest basta caricare una foto sul proprio profilo Instagram entro il 17 novembre 2019, seguire e taggare il profilo Instagram REGGIA DI MONZA, inserire gli hashtag: #reggiadimonza e #foliageinreggia. Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare, gli utenti che caricano foto con persone chiaramente riconoscibili, devono inviare liberatoria all’indirizzo info@reggiadimonza.it, pena l’esclusione dal concorso. Saranno escluse foto dal contenuto offensivo, diffamatorio, dal fine commerciale e/o pubblicitario. Per i vincitori ci sono dei premi in palio.