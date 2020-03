Coronavirus: libri, siti e programmi tv per coinvolgere i bambini

Le restrizioni del Covid-19 si inaspriscono in tutta Italia, e il periodo di isolamento in casa si allunga. Cosa fare dunque con i bambini durante questi giorni?

Partiamo dalla base: la classica e buona abitudine di leggere libri insieme è sempre un’ottima idea, spaziando dai romanzi fantasy per i più grandicelli sino ai libri per bambini e a quelli illustrati per i più piccoli. Ma davvero le opportunità sono tantissime, per approfittare di questo "isolamento forzato" per stare con i propri figli come mai - durante l'anno - sarebbe possibile.

Se volete spiegare ai piccoli cosa sta succedendo, esistono diversi video che vi possono aiutare: tra questi, il canale Youtube di Save The Children. I loro operatori sono attivi con strumenti di didattica digitale a distanza per restare in contatto con i bambini e con le famiglie che normalmente frequentano i Punti Luce, ma numerosi sono anche i video che gli operatori stanno mettendo a disposizione di bambini e famiglie.

In piena emergenza, Matteo Corradini e Andrea Valente si sono inventati il sito lezionisulsofà.it: qui si ospitano letture, laboratori, e video-lezioni per bambini dai 3 anni fino ai ragazzi di circa 14 anni. Tutto completamente gratis.

Navigando in rete è in realtà possibile trovare numerosi materiali, piattaforme e suggerimenti che danno la possibilità di divertirsi e di imparare a casa. Bookabook mette a disposizione un vasto catalogo di libri adatti a tutte le età, che possono essere acquistati e scaricati nel formato ebook. Cambridge English suggerisce per i più piccoli l’app Monkey Puzzles, gratuita e disponibile per tutti i dispositivi: aiutando la scimmietta a superare le sue sfide linguistiche, si esercitano l'ascolto e la lettura in inglese.

Cosa guardare in televisione? Ci sono molti programmi educativi anche in chiaro, ideali per i più piccoli: il consiglio è quello di far vedere loro cartoni animati come Curioso come George, la scimmietta che impara a capire il mondo, e Poco Yo, il cartone che insegna l’inglese ai piccolissimi. Fumbleland invece, l'inglese lo insegna ai bambini delle elementari con l’uso di animazioni create in realtà virtuale.

Perché non fare infine un salto nel passato, rispolverando vecchi DVD o CD con cartoni, film e classici come quelli di Walt Disney? È decisamente tempo i