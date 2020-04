Coronavirus: tutte le scadenze in proroga

Questo lungo periodo di quarantena ha vietato gli spostamenti. Un divieto che, insieme alla chiusura degli uffici addetti, ha provocato lo slittamento dei rinnovi dei documenti e degli atti amministrativi in scadenza. Ad emettere le date utili relative alle proroghe delle scadenze è stato il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Revisione del veicolo

Tutti i veicoli con revisione in scadenza dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020, data ultima per effettuare la revisione.

Patente di guida

Le patenti di guida scadute dopo il 31 gennaio 2020, e con scadenza fino al 31 luglio 2020, vedono prorogata la loro validità fino al 31 agosto 2020. Le stesse date sono valide anche per le patenti di guida ottenute in uno Stato dell’Unione Europea il cui possessore abbia acquisito la residenza in Italia.

Carta di qualificazione del conducente (CQC)

Diversamente dalle patenti di guida, per le carte di qualificazione del conducente (per il trasporto professionale di persone e cose) con scadenza dal 23 febbraio 2020 il Ministero dei Trasporti ha esteso la proroga solo fino al 30 giugno 2020. Lo stesso vale per i certificati di formazione professionale (CPP) per il trasporto di merci pericolose.

Assicurazione auto

Le polizze auto con scadenza fino al 31 luglio 2020 avranno un periodo ulteriore di 30 giorni dopo la loro scadenza per essere rinnovate. Vale anche per le scadenze semestrali o periodiche.

Documenti d’identità

Tutti i documenti d’identità con scadenza dal 17 marzo avranno la validità prorogata fino al 31 agosto 2020, fatta eccezione per la validità per l’espatrio, che resta fedele alla data di scadenza indicata sul documento.

Permesso di soggiorno

Tutti i possessori del permesso di soggiorno con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 avranno tempo fino al 15 giugno 2020 per rinnovarlo.

