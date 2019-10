5 corsi mamma-bimbo da fare a Monza e provincia

Sei appena diventata mamma, e ti piacerebbe iscriverti ad un corso insieme al tuo bebè? O magari hai un figlio più grandicello, e vorresti ritagliarti qualche ora insieme a lui, condividendo un'attività piacevole e originale?

Abbiamo scovato cinque idee di corsi mamma-bimbo a Monza e provincia che potrebbero fare al caso tuo.

Yoga mamma - bambino, Monza

L'associazione GEPO propone in via Carlo Collodi 8 un corso di yoga per mamme e bambini, che ha un duplice obiettivo: da un lato, la neomamma viene aiutata a tornare in forma più facilmente dopo la gravidanza, dall'altro il neonato viene sottoposto ad una serie di movimenti utili per le articolazioni e per la tonificazione muscolare. Così, quello che è un momento di gioco e di rilassamento diventa un'ottima occasione per rafforzare il legame mamma - bambino, con la prima che può ritrovare il suo equilibrio psico-fisico e il secondo che può sviluppare il senso tridimensionale del mondo.

Quattro lezioni hanno un costo di 60 euro, utilizzabili entro cinque settimane.

Mammafit - Monza

Allenarsi al parco, col proprio bimbo nel passeggino? Col corso Mammafit è possibile. Le "lezioni" ora in programma, dal titolo Passeggino Workout, si tengono tutti i lunedì e i giovedì alle 10.30 al Parco di Monza e termineranno il 19 dicembre. Ci si può unire in qualsiasi momento, e il divertimento è assicurato: Mammafit è infatti una ginnastica basata su esercizi di allungamento e tonificazione con l'ausilio della carrozzina, del passeggino o del marsupio che diventano parte integrante della lezione. E tornare in forma, per una neomamma, sarà molto più semplice.

Massaggio infantile, Monza

Tra le più dolci attività mamma - bambino che si possano fare, vi è sicuramente il corso di massaggio infantile. Proposto dall'Associazione Ostetriche Felicita Merati aps, e in programma in via Carlo Alberto 33 a Monza, più che una tecnica l'AIMI è un modo di toccare il proprio bimbo che facilita la relazione e accresce l’intensità del legame con la sua mamma.

Il corso costa 80 euro per cinque incontri a cadenza settimanale. Il prossimo ciclo comincerà il 13 ottobre, ma in seguito verranno aggiunte altre date.

Musicoterapia, Lissone

A Lissone, nella sede di via Carlo Porta 33, Dimanda propone - tra i vari corsi - un percorso di musicoterapia per bambini tra i 4 e i 36 mesi insieme a mamma e papà. Divisi per età, i bambini potranno così vivere il loro primo approccio con la musica. Che non vuol dire tenere fisso un sottofondo musicale, ma ascoltare brani classici o moderni che - a seconda del suo stato d'animo - lo confortino, lo rilassino, lo facciano divertire. Sono veri momenti di gioco, quelli proposti, ma sono anche l'ideale per rafforzare il legame tra i genitori e il loro bambino.

Per le date e i costi, è necessario consultare l'associazione.

Laboratori creativi, Lentate sul Seveso

Diverse sono le attività per mamma e bambino proposte a Lentate sul Seveso da Uncorsopertutti. Il giovedì, dalle 10.00 alle 11.30, nella sede di via Nazionale dei Giovi 121 vanno in scena i laboratori creativi per bambini dai 15 ai 36 mesi. Gli appuntamenti di ottobre, ad esempio, sono i seguenti: il 10/10 travasi autunnali con pasta, castagne e foglie; il 17/10 laboratorio di cucina, per imparare a fare la pizza; il 24/10, si colora con le tempere.

Tanti sono i corsi che nei mesi seguiranno: basta consultare il sito o la pagina Facebook dell'associazione per rimanere informati.