Didò: come realizzarlo in casa coi bambini

Da alcuni chiamato ancora “pongo”, il Didò è tra i giochi migliori per impegnare e far divertire in modo sano e sicuro i nostri figli, specie quando sono costretti a passare molto tempo in casa. E non è neppure necessario comprarlo: è possibile infatti realizzarlo da sé, grazie ad una preparazione molto semplice che ben si presta ad essere realizzata coi bambini.

Vediamo dunque insieme come fare il Didò in casa utilizzando la crema di riso che, essendo commestibile, è perfetta anche per i più piccini.

Didò con crema di riso

Ingredienti:

40 ml di olio

1 tazza di crema di riso

1 tazza di maizena

½ tazza di acqua

colorante alimentare

Molto simile a quello che si trova in commercio, questo tipo di Didò - che si ottiene impastando insieme tutti gli elementi - è facile da modellare e mantiene bene la forma data. Conservato in un sacchetto nel frigorifero, può durare fino a tre giorni. E se si possiede un Bimby o un robot da cucina dalla funzione simile, la preparazione è ancora più veloce.

Didò con farina

In alternativa, è possibile preparare il Didò con della farina e con del cremor tartaro, agente lievitante naturale estratto dall’uva molto comune soprattutto tra chi segue un'alimentazione vegana.

Ingredienti:

225 gr di farina

295 gr di acqua

235 gr di sale

3 cucchiai di olio di semi di girasole

1 bustina di cremor tartaro (circa 8 grammi)

1 fialetta di aroma limone

5 gr di colorante gel per ogni colore

Anche questo Didò, come il primo, si ottiene impastando insieme tutti gli ingredienti ed è interamente composto da ingredienti commestibili, quindi sicuri per i bambini.

Come evitare che il Didò si secchi

Premettendo che la durata del Didò può variare a seconda degli ingredienti, di quante volte lo si modella e della sua consistenza, vediamo alcuni consigli per evitare che si secchi facendolo dunque durare più a lungo.

La regola numero uno per la conservazione del Didò e quella di far prendere ai panetti meno aria possibile, una volta finito di utilizzarli. Per quanto riguarda la conservazione, possono andare bene un barattolo di vetro, un contenitore per alimenti a chiusura ermetica o un sacchetto in plastica ben chiuso. Meglio se posizionati all'interno del frigorifero.

Un’altra regola importante è quella di non mischiare due o più Didò preparati in giorni diversi, o con ingredienti differenti. Infine, è consigliabile aggiungere qualche goccia d’olio ogni volta che si inizia a rilavorare il Didò e ci si accorge che la sua superficie risulta essere un pò secca.