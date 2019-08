Dove dormire in una casa sull’albero, a meno di due ore da Monza

Chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di dormire su una casa sull’albero, a contatto con la natura, in piena libertà, svegliandosi con i canti degli uccellini e il battito del picchio? Per farlo non è necessario andare troppo lontano: noi abbiamo scovato per voi 4 proposte meno di due ore da Monza, dove poter realizzare questo sogno.

Casetta sull’albero tra i castagni, Capo di Ponte BS

Vero e proprio nido dove ritrovare il contatto con la natura, la casetta sull’albero tra i castagni si trova a Capo di Ponte, in provincia di Brescia, esattamente sul cammino di Carlo Magno. Disponibile da maggio a settembre, questa casetta sviluppata intorno al tronco di un castagno secolare dispone di un ingresso privato e di un bagno con acqua calda. Si richiede il proprio sacco a pelo, anche se, con l'aggiunta di 10 euro, si può avere un letto matrimoniale pronto.

Con ampio giardino e parcheggio privato, questa fantastica casetta sull’albero regala inoltre la magia di ricevere la colazione dentro ad un cestino tirato su tramite una fune. I bambini vengono ospitati sopra i 6 anni.

Fonte: Airbnb

Aroma(n)tica TreehouseinMonferrato, San Salvatore Monferrato, AL

Con una fantastica vista sulle colline del Monferrato, e circondata da un rigoglioso giardino mediterraneo, questa casetta sospesa è un'ottima soluzione per chi cerca relax e contatto con la vera natura. Arredata in stile shabby chic, dispone di una camera da letto, bagno privato con lavabo, water e doccia, parcheggio e possibilità free wi-fi.

Per gli amanti delle passeggiate, l’Aroma(n)tica TreehouseinMonferrato offre un parco di 18000 mq, con piante ad alto fusto come cedri del Libano, o varietà pregiate come magnolie, sofore, agrifoli e tamerici. Inoltre, nella proprietà è possibile visitare l’antica cantina scavata nel tufo, con i tipici “infernot” , botti e torchio d’epoca.

Fonte: Airbnb

Casa Natura, Fattoria Didattica l’Oasi, via Samperone 9 bis, Certosa di Pavia PV

A cinque metri di altezza, circondati a terra, da animali che in questa azienda vivono liberi, la Casa Natura nasce da un progetto eco-sostenibile. Costruita in bioedilizia, ha una dimensione di 20 mq ed è composta da una camera matrimoniale, una cameretta per due bambini, e un bagno con doccia e acqua calda.

Dal suo ampio terrazzo, è inoltre possibile godersi il tramonto sulla campagna a perdita d’occhio.

Fonte: www.fattoriaoasi.it

Casa sull’albero, Tenuta il Cigno, via Tenuta il Cigno, Villanterio PV

Avvolta tra le chiome di una quercia secolare, e sospesa sui paddock dei cavalli, questa tree house è la novità dell’agriturismo Tenuta il Cigno. Con accesso indipendente, direttamente dal parcheggio, la casa sull’albero è dotata di camera da letto, bagno con doccia e di un innovativo impianto antizanzare.

Per i più romantici, è possibile godersi il tramonto direttamente dalla vasca idromassaggio in legno, che si trova sul balcone situato nel lato ovest della casa. Riscaldamento per l’inverno e aria deumidificata per l’estate la rendono completa di ogni comfort.

Fonte: www.tenutailcigno.it

