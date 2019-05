Dove comprare le michette e i prodotti da forno più buoni a Monza

Le michette è un tipo di pane soffiato che si riconosce dal tipico stampo a stella, un prodotto tipico della Lombardia e che anche a Monza è possibile trovare in tantissimi panifici. Ecco alcuni nomi da annotare nel caso in cui si abbia voglia di prodotti da forno, e non solo, in Brianza.

Il Forno di Nonna Pallina - Corso Milano, 18

La storia de "Il Forno di Nonna Pallina" è davvero affascinante. Questo grazioso locale sito in Corso Milano si chiama così da Maria, detta anche Nonna Pallina (perchè piccola e rotondina). Nata negli anni 20 a Trani, valorizzò i prodotti della sua terra usando lievitazioni naturali e migliorando sempre di più la sua tecnica di lievitazione. Verso la fine degli anni 50, si trasferì a Monza e i suoi prodotti da forno diventarono subito straordinariamente apprezzati da tutti.

Personale giovane e accogliente, è un posto ideale per fermarsi e gustare cornetti, panini, michette, focacce e sorseggiare un buon caffè.

Il Forno dei Colombo – Via Felice Cavallotti, 109

Panificio, pasticceria, pizzeria, gastronomia, tante colazioni e assolute bontà. Il Forno dei Colombo garantisce sempre i migliori prodotti da forno sani e genuini, preparati secondo le ricette tradizionali e con sapiente maestria. Si possono gustare prodotti di pasticceria, pizze, pane di diversi tipi a scelta tra le varietà più richieste e quelle meno.

Forno Del Mastro - Via Camillo Benso Cavour, 3

Nove tipologie di pane, dall’integrale al pane di campagna, al casareccio, al farro o al millesemi; le farine sono quelle umbre bio di Molino Silvestri. Poi c’è la pizza, quella in teglia alla romana, impasto da farina di segale, farro e grano tenero tipo 2, farciture varie con verdure di stagione, pomodoro e mozzarella, pomodorini, zucchine e alici. Gli ingredienti sono tutti eccellenti: extravergine e passata arrivano dall’Abruzzo, la mozzarella è un fiordilatte di Agerola, le verdure delle campagne locali. Golosi anche i dolci: lieviti per la colazione (cornetti, veneziane, girelle), la torta paesana a base di pane, biscotti secchi con nocciole delle Langhe e tanto altro ancora. Forno Del Mastro è un punto di riferimento nella città di Monza.

Forno Fossati - Via Giovanni Da Sovico 16 a Sovico

Specialità salate, farine di qualità e prodotti che si contraddistinguono per la bontà e la qualità, frutto di anni di esperienza nel settore, dell’utilizzo dei migliori ingredienti (farine, lieviti ecc) e dell’amore che ogni giorno viene profuso nel lavoro. Il Forno Fossati, ampio, accogliente e sempre rifornito di squisitezze fresche, preparate sul momento, propone quotidianamente un’ampia gamma di prodotti, dal pane, gustoso e fragrante, a focacce, grissini, specialità salate, dolci e biscotti della trazione regionale e nazionale.