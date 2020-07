10 luoghi in cui fare il bagno al lago, poco lontano da Monza

Se l'afa non ti dà tregua, se vuoi fare una sopresa ai tuoi bambini o semplicemente rilassarti a bordo acqua nel tuo giorno off, ecco qualche idea per una giornata al lago. Rigorosamente a poca distanza da Monza.

Lierna

Immersa in un contesto naturalistico e paesaggistico unico, la spiaggia di Riva Bianca a Lierna si trova in prossimità dell’antico nucleo di Castello di Lierna. Perché si chiama così? Perché si compone di finissimi ciottoli bianchi, che ne fanno una tra le più rinomate spiagge del lago di Como. La spiaggia non è attrezzata, ma vi è un chioschetto per bevande e snack.

Abbadia Lariana

Poco distante da Lecco, Abbadia Lariana è sita lungo la strada provinciale. Si parcheggia l'auto presso il Parco Ulisse Guzzi e si scende a piedi su questa lunga spiaggia di ciottoli candidi.

San Giovanni (Bellagio)

San Giovanni, frazione di Bellagio, ospita una meravigliosa spiaggia a due passi da Villa Melzi. La vista sul lago di Como è pura magia, e il bar è una piacevole sopresa in quest'ampia area perfetta per il relax.

Nesso - Ponte della Civera

In genere la si raggiunge in barca, ma è possibile farlo anche a piedi percorrendo una discesa non troppo impegnativa (lo sarà sicuramente di più il ritorno, in salita). Basta trovare parcheggio a Nesso, e seguire poi il percorso che scende alla foce dei torrenti dell'Orrido.

Colico

Perfetta per chi pratica sport acquatici, la spiaggia di Colico offre immensi spazi e una vista magnifica sulle Alpi. La si raggiunge a piedi dal lungolago e - grazie al suo grande tappeto erboso - è perfetta per le domeniche in famiglia. Si può poi praticare il kitesurf, qui, oppure camminare lungo il sentiero che si addentra nella riserva naturale del Pian di Spagna e poi fino alle sorgenti dell'Adda.

Faggeto Lario

Oltre al lido in cui noleggiare sdraio e ombrelloni, Faggeto Lario offre un semplice ma ameno prato in riva al lago dove chiunque, senza pagare un centesimo, può stendere il proprio asciugamano e prendere il sole.

Oliveto Lario

Pareo Beach (foto in evidenza), poco lontano da Lecco e da Bellagio, è un posto esclusivo: qui puoi noleggiare lettini e ombrelloni, sorseggiare Prosecco sulla spiaggia e gustare deliziosi pranzi di pesce con vista.

Vercurago

Si parcheggia sul Lungo Lago Aldo Moro, e si raggiunge con facilità questa lingua di spiaggia sita in prossimità della nuova ciclopedonale dei laghi di Garlate e Olginate.

Perledo di Varenna

La spiaggia Bau Bau (in località Malpensata, zona Olivedo) è l'unica spiaggia per i cani sul ramo orientale del lago di Como. La spiaggetta è sita alla fine del viale dei Giardini, prima della galleria che immette sulla provinciale 72. Qui i cani possono muoversi liberamente, senza museruola e senza guinzaglio, sempre sotto sorveglianza del proprio padrone.

Isola Comacina

Di fronte ad Ossuccio sorge l'Isola Comacina. I più temerari la raggiungono a nuoto, ma c'è anche il servizio di taxi boat. Una volta giunti sull'isola si cammina dieci minuti per raggiungere la punta a nord, dove ci si può immergere lentamente grazie al fondale digradante. Attenzione ai sassi, se non siete abituati agli scogli è consigliabile calzare un paio di scarpette di gomma.