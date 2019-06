Via dalla città: i 5 migliori luoghi per un pic-nic in Lombardia

Una valida alternativa al mare nelle calde giornate d'estate spingono sempre più persone a fare un bel pic-nic fuori città. Staccare la spina per una giornata e godere dell'aria pura è una delle attività più diffuse tra le famiglie che non riescono ad andare in vacanza o che non si possono spostare troppo da casa. In Lombardia esistono tantissimi luoghi dove è possibile fermarsi, distendersi sull'erba e organizzarsi con asciugamani, tovaglie, focacce e panini per dare vita ad uno splendido pic-nic.Ovviamente non possono mancare anche i giochi per i più piccoli che davanti ad un immenso spazio verde potranno divertirsi con un pallone o lanciando un frisbee. Ecco i cinque luoghi più per un pic-nic in Lombardia:

Una delle meraviglie presenti nella regione è il Parco del Curone. Si tratta di un posto ideale per fare un pic-nic, in particolare la Ca' del Soldato dove sono a disposizione griglie coperte, grandi tavoli e servizi igienici. Tantissimi i sentieri presenti che attraversano boschi e prati e permettono di staccare la spina dal caos cittadino. Per godersi totalmente il paesaggio, il luogo è attrezzato con panchine e tavoli, il modo migliore per gustare un bel pic-nic.

Presso il Lago di Monate è possibile rinfrescarsi con una nuotata o rilassarsi al sole lungo le rive. Si tratta di uno dei laghi più puliti d'Italia e per fare un bel pic-nic consigliamo il Parco Mariano di Cornabbio, conosciuto come "spiaggia del prete". È un'area attrezzatissima con tavoli, grigliate e panchine. Stesso discorso per il camping Lago di Monate dove si può anche noleggiare un pedalò.

Un paradiso terrestre a portata di tutti e perfetto per entrare a contatto con la natura. Nella Val di Mallo è possibile fare pic-nic lungo il torrente che attraversa la valle. I rifugi presenti possono sostituire la mancanza di panini portati da casa, un vantaggio per chi decide all'ultimo minuto di allontanarsi dalla città e rilassarsi in questo luogo lontano dal caos.

Una delle aree più attrezzate del Parco del Ticino è la Riserva della Fagiana, gestita dalla Lipu. All'interno del Cascinello Paradiso ci sono aree picnic attrezzate per tutti i visitatori che vogliono avventurarsi in questo splendido luogo. Uno degli aspetti più interessanti della Riserva della Fagiana è la possibilità di parcheggiare in uno spazio ampio e che permette ad auto e camper di fermarsi.

..e per chi resta in città la Reggia di Monza

Per chi invece è costretto a restare in città c'è un'alternativa di tutto rispetto. Parliamo della Reggia di Monza con il suo vastissimo Parco e che offre alle famiglie che sono interessate anche un'escursione culturale di grande interesse. Presso la Reggia è possibile visitare la splendida Villa Reale, il suo Roseto e i Giardini Reali. Ovviamente l'area è provvista di numerosi spazi per pic-nic.