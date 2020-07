FIORITUREINREGGIA: i vincitori del Photo Contest organizzato dalla Reggia di Monza

Promosso dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il Photo Contest #FIORITUREINREGGIA aveva per tema le fioriture primaverili.

Sono 480 le foto arrivate, tutte postate con l'hastagh #fioritureinreggia. E, tra queste, ne sono state scelte 32 privilegiando quelle che catturavano la rinascita delle essenze botaniche e rendevano facilmente identificabile il complesso Reggia di Monza. Dopo un'ulteriore selezione la giuria ha decretato le 8 foto finaliste, favorendo quelle che hanno enfatizzato la luce e l’ambiente circostante, e catturato i dettagli delle essenze e la magia del luogo.

Il primo premio è andato a @johnnyrayban_pt (Giovanni Francesco Bani) per aver colto col suo obiettivo l’atmosfera rarefatta del Parco, il secondo a @marghelicious_ (Margherita Calia) per aver raccontato la poesia dell’aglio orsino, una delle piante più particolari del complesso, il terzo a @franduci (Francesco Dubini) per la definizione del particolare.

I vincitori riceveranno, rispettivamente, due ingressi gratuiti per la visita agli Appartamenti Reali della Reggia di Monza, un volume della Reggia di Monza, una tazza del merchandising Reggia di Monza.