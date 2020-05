Giornata Internazionale dell’Infermiere, l'omaggio di Banksy

Celebrata in tutto il mondo il 12 maggio, la Giornata Internazionale dell’Infermiere è stata istituita nel 1965. La scelta ufficiale del giorno arrivò però nel 1974, quando si scelse di celebrare l’anniversario della nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna assistenza infermieristica.

Da quest’anno, la giornata dedicata agli infermieri può vantare un nuovo omaggio, arrivato grazie alla generosità e alla creatività di Banksy, numero uno degli street artist .

L'artista ha infatti creato per l'occasione “Game Changer”, un'opera raffigurante un bimbo che prende dal suo cesto dei supereroi un'infermiera con tanto di mantello e mascherina. Sceglie proprio lei, anziché eroi iconici come Batman e Superman. Il quadro è stato lasciato presso il General Hospital di Southampton: un messaggio per dire "grazie", e per rendere omaggio all’eroica categoria che - negli ultimi due mesi - ha affrontato con enorme coraggio l’emergenza sanitaria del Coronavirus, salvando vite con enorme dedizione e sacrificio.

Queste le parole lasciate dall’artista: “Grazie per tutto quello che fate. Spero illumini un po' l'ospedale, sebbene sia solo in bianco e nero”. L'unica nota di colore presente nell’opera, infatti, è la croce sul grembiule dell’infermiera supereroe, che Banksy ha voluto colorare di rosso.

L’omaggio alle “Super Nurse” pare non sia l'unico lavoro che il misterioso artista ha eseguito durante la quarantena: nel mese di aprile, Banksy ha postato una serie di foto che ritraggono diversi topi (animaletto suo simbolo) sul muro di quello che si presume essere il suo bagno. Le foto postate sono accompagnate dalla frase: “My wife hates when I work from home” (mia moglie odia quando lavoro da casa).