Dove organizzare una gita nei dintorni di Monza

Se vi tovate a Monza e provincia, e vorreste organizzare la classica gita domenicale tra amici o in famiglia, avete l'imbarazzo della scelta. Noi abbiamo scelto per voi cinque possibilità, entro un'ora d'auto da casa. Pronti a seguirci?



Parco acquatico Oplà Village, Burago Molgora (MB)



Coi suoi scivoli, il prato per il solarium, la spiaggia in sabbia e le diverse vasche, il parco acquatico Oplà Village di Burago Molgora è sicuramente un’ottima meta per chi vuole passare una giornata tra divertimento e relax.

Tra i suoi vantaggi, la possibilità di acquistare un ingresso giornaliero (10-19), e di pranzare presso il bar al

suo interno. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 14-19, mentre martedì, sabato e domenica 10-19.

Fonte: Facebook (Oplà Village Pogliano)



Acquaworld, Concorezzo (MB)



Sempre per chi vuole divertirsi e passare una giornata tra tuffi in piscina e sole, a Concorezzo troviamo

l’Acquaworld. Con i suoi 1100 metri lineari di scivoli e una vasca ad onde, il parco acquatico sito in via Pira è per tutte le persone che vogliono dare un tocco di adrenalina alla loro giornata. Ma non solo: chi ama

invece la tranquillità, può godere del Relax Top Garden presente al suo interno. Anch’esso con orari che

vanno dalle 10 fino alle 20.30, offre la possibiltà di permanervi per l’intero giorno. Addirittura, il sabato lo si

può fare fino a mezzanotte e mezza.

Fonte: Facebook (Acquaworld)

Leolandia, Capriate BG

Se sei con i bambini, e vuoi dedicare a loro la giornata, a mezz’ora d’auto da Monza, ed esattamente a Capriate, Leolandia è il posto perfetto. Qui potranno incontrare i personaggi dei loro cartoni animati preferiti, assistere agli spettacoli, visitare la casa di Masha e Orso e divertirsi tra scivoli, giochi d’acqua, spettacoli dal vivo e numerose giostre. I genitori, invece, potranno fare una passeggiata tra le meraviglie di Minitalia, confinante con Leolandia e liberamente accessibile. Ovviamente non mancano bar e punti di ristoro.

Fonte: Facebook (Leolandia)



Parco faunistico Le Cornelle, Valbrembo (BG)



L’amore per gli animali e per la natura verrà invece appagato a chi deciderà di raggiungere per la sua

escursione il Parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo. Con la sua area di 126.000 mq, riesce ad ospitare

più di 1000 animali appartenenti a 120 specie diverse (compresa la rarissima tigre bianca). Mammiferi, uccelli e rettili vivono qui in un ambiente protetto, riprodotto secondo il loro habitat naturale, e le visite guidate permettono di conoscerne da vicino carattere e abitudini. Il Parco Le Cornelle offre inoltre vari servizi per la pausa pranzo, e rimane aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Fonte: Facebook (Parco Faunistico "Le Cornelle")



Parco Rossini Art Site, Briosco (MB)



Immerso nella Brianza, e con una superficie di 10 ettari, il Parco Rossini Art Site prende il nome dal suo

fondatore, l’imprenditore Alberto Rossini. Adatto alle famiglie, grazie agli immensi prati in cui i bambini possono correre liberamente tra le sculture dei più importanti artisti italiani, il suo ideare lo definiva “un parco per tutti”, riferendosi

appunto alla libertà di apprezzarlo in tutte le sue caratteristiche. Con un laghetto, e la presenza di animali come pony, coniglietti selvatici, cavalli e asini, il parco racchiude in sé arte, architettura e natura, confermandosi così un luogo speciale. Per quanto riguarda l’accesso al Rossini, nei mesi di aprile ed ottobre gli orari sono 9.30-18.30, che da maggio a settembre diventano 10:30-20:30. Unici giorni di apertura: da mercoledì a domenica.

Fonte: www.rossiniartsite.com

Gallery