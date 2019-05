Guida alla birra artigianale a Monza: dove trovare le migliori

Sempre più persone stanno conoscendo il mondo delle birre artigianali. Prodotti ad hoc nati dal lavoro di birrifici di piccole dimensioni che ha una durata limitata nel tempo. Senza trattamenti, conservanti o stabilizzanti, le birre artigianali permettono agli amanti di questa bevanda di poter gustare questo alimento nel suo gusto essenziale. Il fenomeno dei birrifici artigianali arriva dagli Stati Uniti come frutto di una riscoperta avvenuta negli Ottanta grazie ad immigrati europei che riescono a mantenere in vita alcuni vecchi prodotti europei che altrimenti sarebbero andati perduti.

In Italia la produzione di un microbirrificio è limitata e la legge definisce come “birra artigianale” quella prodotta da birrifici indipendenti (legalmente ed economicamente) che utilizzi impianti di produzione propri e non produca oltre 200 000 ettolitri di birra all’anno; inoltre la birra non può essere sottoposta a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ci sono tre tipi di categorie di produttori di birra artigianale

Il fenomeno in Italia

I produttori di birra artigianale si possono dividere in tre categorie: microbirrifici, brewpub e beer firm. I primi producono per locali e negozi, i brewpub sono invece locali che producono birra per il consumo interno mentre i beer firm sono impianti preesistetni affittati a privati. Nel corso degli anni continuano a crescere i microbirrifici presenti sul territorio italiano. In Italia l'anno di partenza è stato il 1996 quando a Sorrento e sul Lago di Garda aprirono i primi microbirrifici. La produzione offre varietà notevolissima con birre ispirate ai più diversi stili internazionali. Frequente è anche la creazione di birre comprendenti ingredienti inusuali sia come materia fermentabile che come aromatizzazioni, spesso integrando produzioni locali (ad esempio farro, frutta DOP e IGP).

Dove trovare birre artigianali a Monza

Anche a Monza e in Brianza sono presenti tantissimi birrifici che permettono agli amanti di questa bevanda di poter assaporare specialità uniche: