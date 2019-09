5 idee per un pomeriggio al museo in Brianza

Se siete appassionati di tutto ciò che riguarda l’arte, o semplicemente volete scoprire qualcosa di più sul territorio in cui abitate, la provincia di Monza e Brianza offre molte alternative per un pomeriggio all’insegna della cultura.

Museo e Tesoro del Duomo di Monza - via Lambro 2, Monza

Il Museo e Tesoro del Duomo di Monza ospita una raccolta molto preziosa di reliquie e opere d’arte, diretta testimonianza del regno Longobardo che vi ha abitato. Il percorso, lungo 1400 anni di storia, arriva fino alla cappella del Duomo, dedicata alla regina Teodolinda, dove si può ammirare uno dei gioielli più prestigiosi per la storia cattolica, la Corona Ferrea, in cui si dice sia stato forgiato uno dei chiodi della Croce di Gesù.

Villa Reale di Monza - viale Brianza 1, Monza

Dopo il lungo restauro, la Villa Reale o Reggia di Monza ha riaperto i battenti. Un itinerario permette a tutti di vedere gli appartamenti privati dei sovrani, Umberto I e Margherita, nonché le stanze che un tempo erano destinate agli ospiti che visitavano il territorio brianzolo. Al loro interno è conservato il mobilio d’epoca e le pregiate tappezzerie. Per chi lo volesse, sono visitabili alcune mostre temporanee di arte e fotografia.

Musei Civici di Monza - via Teolinda 4, Monza

I Musei Civici di Monza, nella Casa degli Umiliati, ospitano opere dalle raccolte della Pinacoteca Civica e del Museo Storico dell’Arengario. È possibile passeggiare tra oggetti di antichità romana o di arte sacra, così come tra pezzi unici della storia cittadina. Sale dedicate alle diverse mostre temporanee hanno l’obiettivo di approfondire aspetti del patrimonio custodito.

Museo Civico Carlo Verri - via S. Martino 1, Biassono

A Biassono, il Museo Civico Carlo Verri presenta pezzi di archeologia locale come resti di una villa romana e oggetti tipici della cultura popolare, provenienti dai numerosi scavi in tutto il territorio della provincia, a raccontare la vita dei campi che da sempre ha caratterizzato queste zone. La Villa include una sezione intitolata “Sogno Scrittura Stampa” che racconta l’evoluzione dei mezzi di comunicazione.

Museo d’Arte Contemporanea di Lissone - via Elisa Ancona 6, Lissone

Nel Museo d’Arte Contemporanea di Lissone si possono visitare le diverse stanze con dipinti di vari pittori moderni. Il famoso Premio Lissone (1946 – 1967) rese infatti la città uno dei centri artistici più importanti in Italia, richiamando anche moltissimi artisti dal mondo. Non solo un pomeriggio tra i quadri, ma anche numerosi progetti e mostre momentanee a cui partecipare, per scuole, famiglie e adulti.