Idee per il weekend: 5 mete a meno di 150 km da Monza

Vi piacerebbe regalarvi un weekend d'evasione, ma senza prendere l'aereo e - anzi - rimanendo ad un paio d'ore d'auto da Monza? Noi vi suggeriamo cinque mete davvero imperdibili, per un sabato e una domenica tra cultura, natura e relax.

Lago di Endine (70 km da Monza)

Nel cuore della Val Cavallina, il lago di Endine (in provincia di Bergamo) è un piccolo gioiello la cui natura s'è preservata incontaminata. Qui è possibile fare il giro del lago, percorrendo i suoi 14 chilometri tra canneti e piccole spiagge. Ma è possibile anche andare in esplorazione dei borghi che sulle sue acque si affacciano: Endine, San Felice al Lago e quel piccolo mondo incantato che è Monasterolo, il cui centro storico d'origine medievale conserva ancora il castello col suo giardino. E poi Bianzano, col castello Suardi da cui regalarsi uno splendido scorcio sul lago. Per chi vuole invece regalarsi un weekend tra la spiaggia e gli sport acquatici il posto giusto è Endine Gaiano, perfetto punto di partenza per uscite in canoa o per sessioni di windsurf.

Fonte: Wikimedia (ph. Luigi Chiesa)

Tremezzo (75 km da Monza)

Tra le mete per il weekend più gettonate, partendo da Monza, vi è sicuramente il lago di Como. Noi vi consigliamo di optare per Tremezzo, la cui celebre villa Carlotta è oggi un museo con splendido giardino botanico. Ma è proprio un borgo da vivere, questo: la passeggiata sul lungolago passa per vie meravigliose e i suoi edifici meritano decisamente una visita. A cominciare dalle realizzazioni dell'architetto razionalista Pietro Lingeri: villa Mayer, il parco Teresio Olivelli, quella Villa Amila che somiglia ad una nave in mezzo agli alberi. Sì, Tremezzo è decisamente la meta perfetta per un weekend d'evasione.

Fonte: Pixabay

Monte Isola (90 km da Monza)

Perla del lago d'Iseo, Monte Isola è una specie di... montagna in un'isola! È davvero un luogo magico, un piccolo borgo di pescatori che ha preservato intatto il suo fascino. Dalle dimensioni contenute (la sua superficie misura solo 12.8 kmq) e l'aria pacifica, ospita in realtà ben 12 centri storici: il capoluogo Siviano, Carzano, Masse, Cure, Menzino, Novale, Olzano, Peschiera Maraglio, Porto di Siviano, Sensole, Senzano, Sinchignano. E poi due piccole isole: a nord l’isoletta di Loreto, a sud l’isola di San Paolo. La si può girare solo a piedi o in bicicletta, Monte Isola, ma i suoi straordinari luoghi ripagano la fatica. A cominciare dal Santuario della Ceriola, da cui si gode di un panorama mozzafiato.

Fonte: Facebook (Visit Monte Isola)

Castell'Arquato (115 km da Monza)

Sito sui colli piacentini, Castell'Arquato è un borgo medievale fatto di viuzze, di scalinate e di edifici antichi. Soprannominato "il borgo degli innamorati" per la sua aria romantica, è il posto perfetto per un weekend all'insegna della lentezza, della cultura e dell'enogastronomia. Qui si può salire sulla cima della Torre del Mastio per godersi il panorama sulle vallate circostanti, passeggiare tra i vigneti oppure fermarsi in una delle trattorie del luogo per assaggiare i deliziosi pisarei e fasò (gnocchetti di farina e pagrattato conditi con un sugo a base di fagioli) sorseggiando un bicchiere di Bonarda, di Barbera o del vino tipico del luogo: il Monterosso.

Fonte: Wikimedia (ph. Icon80)

Zavattarello (120 km da Monza)

Piccolo borgo medievale dell'Oltrepò Pavese, Zavattarello si trova nell'Alta Val Tidone. Cosa vedere qui? Sicuramente il Castello Dal Verme, immerso in una natura incontaminata e affacciato su di un paesaggio in cui il tempo pare essersi fermato. Per raggiungerlo si percorre via Carlo Dal Verme, in quella parte del paese che i suoi abitanti chiamano "Su di Dentro", poiché vi si accede dalla piazza principale attraversando un arco in pietra, sopra cui si eleva la torre che permetteva il controllo degli accessi. Ristrutturato e spesso affittato per eventi e cerimonie, il castello può oggi essere visitato. Ma non è, questo, l'unico punto di interesse di Zavattarello: ci sono anche le chiese, e c'è un piccolo ma interessante museo d'arte contemporanea.

Fonte: Facebook (Zavattarello (Pv) - certificato come uno dei borghi più belli d'Italia - ph. Rici86)

Gallery