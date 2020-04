Lievito di birra: la ricetta per farlo in casa

Con l'emergenza Coronavirus è scattata la corsa ai supermercati: le persone, complice il tanto tempo libero da trascorrere in casa, hanno iniziato a dedicarsi ampiamente alla cucina. E i social sono tutto un trionfo di pizze e di focacce, più o meno riuscite.

Per preparare l’impasto serve però il lievito di birra: un ingrediente che sembra diventato davvero introvabile. Come rimediare? Semplice: preparandolo in casa! Con la ricetta e la preparazione che andremo a vedere si otterrà del buon lievito di birra fatto in casa, da poter utilizzare per le proprie panificazioni.

La prima cosa da procurarsi è la birra, possibilmente artigianale per via della buona quantità di lieviti al suo interno. La farina da utilizzare può essere la normale 00, ma se aveste la possibilità di avere la Manitoba il risultato sarà migliore, in quanto specifica per il pane.

Come preparare il lievito di birra fatto in casa

Ingredienti:

150 ml di birra (possibilmente artigianale)

1 cucchiaino e ½ di zucchero

1 cucchiaino e ½ di farina

Preparazione:

Mescolare zucchero e farina all’interno di un recipiente, dopodichè versare lentamente la birra continuando a mescolare. Una volta terminata questa parte, coprire il recipiente con una pellicola per alimenti e lasciare riposare in un posto caldo per circa 12 ore. Allo scadere di questo tempo, il lievito sarà pronto per essere utilizzato.

Per chi possiede il robot da cucina, il procedimento è praticamente lo stesso, basterà mescolare il tutto a velocità media per un paio di minuti.

Nel caso non utilizziate tutto il lievito preparato, potete conservarlo in frigorifero per qualche giorno in modo da averlo pronto per le prossime pizze o focacce.

