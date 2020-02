Le location di Monza e Brianza scelte come location per i film

Non è esattamente terra di grandi film, Monza e la sua Brianza. Eppure, alcune importanti pellicole sono state ambientate proprio qui.

La notte (Barlassina e Monza)

Considerato da molti uno dei capolavori di Michelangelo Antonioni, "La notte" con Monica Vitti è un film del lontano 1960. Un dramma sentimentale che, per molte sue scene, è stato girato di notte al Golf Club di Barlassina: un luogo isolato, ai margini della città che - per via della sua posizione e delle sue tante stanze - ben si prestava sia ad ospitare attori e troupe che a fare da set.

Ma non solo: la scena che vede Giovanni (Marcello Mastroianni) passeggiare all'alba con la moglie Lidia (Jeanne Moreau) è stata girata nel parco di Monza.

Il Posto (Meda)

Film di Ermanno Olmi datato 1961, "Il Posto" (Premio della critica alla Mostra del Cinema di Venezia e annoverato tra i 100 film italiani da salvare) è stato girato tra la Brianza e Milano. In particolare, molte scene hanno Meda sullo sfondo: l'abitazione di Domenico Cantoni, protagonista del film, si trova laddove oggi ha sede la Asnaghi Interiors (in via Molino 2). Ma oggetto di riprese sono state anche la stazione cittadina e la chiesa di Santa Maria Nascente.

Asso (Monza)

Film del 1981 firmato da Franco Castellano e Pipolo, "Asso" è stato in parte girato a Monza. L'incontro tra Asso (Adriano Celentano) ed Enrichetta (Sylva Koscina) si svolge all'interno dell'ippodromo cittadino, oggi non più esistente: nella scena si scorge chiaramente Villa Mirabello. Inoltre, l’inseguimento di Bretella (Renato Salvatori) e del banchiere Luigi Morgan (Pippo Santonastaso) si conclude davanti alla Villa Reale.

La banda dei Babbi Natale (Monza)

Divertentissimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo, "La banda dei Babbi Natale" è stato girato (anche) a Monza, città in cui Aldo vive per davvero. In particolare, ad essere stata ambientata nei prati adiacenti la villa settecentesca del Mirabellino è la scena del sogno di Giacomo.

Volevo solo dormirle addosso (Vimercate)

Successo di Eugenio Cappuccio, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Massimo Lolli, "Volevo solo dormirle addosso" ha la Brianza tra le sue location. In particolare, la multinazionale in cui lavora Marco (Giorgio Pasotti) è in via Energy Park a Vimercate. Mentre, ad Oreno, sono state girate scene di "Tutti gli uomini del deficiente": il carcere elvetico nel quale trascorre una notte don Leone Stella è in realtà Palazzo Foppa.