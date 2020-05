I luoghi (che non tutti conoscono) dove fare il bagno in Lombardia

In Lombardia si può dire di avere praticamente tutto, ma non il mare. Tuttavia, l’acqua non manca di sicuro: abbiamo torrenti, laghi, e anfratti ricchi di piccole cascate in cui rigenerarsi durante le passeggiate.

Oggi vogliamo regalarvi un suggestivo viaggio tra i luoghi in cui, in Lombardia, è possibile fare il bagno. Posti in cui andare per combattere l'afa, per svagarsi un po', e per regalare ai propri bimbi una giornata di svago.

Cascate dell'Acquafraggia

Le cascate dell’Acquafraggia si trovano in Valchiavenna (a Borgonuovo, per la precisione) e sono facilmente raggiungibili in auto. Luogo ideale per un pic-nic in famiglia, permettono di rinfrescarsi nell’acqua gelata del torrente o - semplicemente - di rilassarsi sul prato, mentre gli schizzi della cascata regalano una piacevole sensazione.

Punto di partenza di numerosi itinerari escursionistici, le cascate sorgono all'interno di un parco il cui percorso attrezzato permette di immergersi nella rigogliosa vegetazione che spunta dalle rocce scure, ammirando dalle terrazze panoramiche la vista sulla vallata.

Pozze di Erve

A Erve (Lecco) si può fare il bagno in suggestive pozze di acqua limpida create dal torrente Galavesa, e raggiungibili con un percorso molto semplice dal borgo di Erve. Perfetta da raggiungere dopo un genuino pranzo in uno degli agriturismi della zona, sono il punto di partenza per un'escursione verso il Rifugio Alpinisti Monzesi o addirittura verso la vetta del Resegone.

Val Vertova

In provincia di Bergamo, la Val Vertova segue il canyon scavato dall’omonimo torrente. Ruscelli, cascatelle e giochi di acqua in zona pianeggiante ne fanno un luogo perfetto per una domenica in famiglia (sebbene nel weekend sia parecchio affollata). Regaletevi una passeggiata in questa zona della Val Seriana, immergendovi di tanto in tanto nelle pozze che incontrerete.

Lago di Cassiglio

Il lago e il torrente di Cassiglio, nell’Alta Val Brembana, sono luoghi che paiono usciti da altri tempi. Lungo le rive del lago si trova un prato con un'area barbecue, ed è possibile immergersi nelle sue (fredde) acque oppure scegliere per fare il bagno il torrente col suo largo letto, che prosegue poi verso il suo piccolo affluente inoltrandosi in un sentiero fatto di pozze d’acqua super limpida, circondate da una natura incontaminata.

Cascata Troggia

La Cascata Troggia, a Introbio (Lecco) è un luogo da visitare assolutamente durante il periodo estivo. Il torrente che nasce dal Lago di Sasso e confluisce nel Pioverna crea qui uno spettacolare salto di cento metri. Il percorso per arrivarci è un bel sentiero da fare a piedi, lungo poco più di un chilometro.

Val di Mello

In provincia di Sondrio, la Val di Mello è un piccolo paradiso. Riserva naturale lombarda di una ricchezza ambientale davvero notevole, è ricca di sentieri alla scoperta di angoli suggestive, di meravigliose pozze d'acqua limpida e di rifugi in cui fermarsi a pranzare, circondati dal panorama mozzafiato delle montagne.