I luoghi romantici in Brianza per dichiarare il tuo amore

Non solo San Valentino: tante sono le occasioni per dichiarare il proprio amore a chi si ama, per sorprendere quella persona e per emozionarla. Ma dove si può andare, in Brianza, per una dichiarazione romantica che sia davvero indimenticabile? Scopriamolo insieme.

Se volete andare sul classico e a colpo sicuro, il parco di Monza è il posto che fa per voi. Nello specifico, la zona della Villa Reale. Qui potrete fare una romantica passeggiata lungo il roseto o intorno al Laghetto dei Giardini Reali. Ma anche addentrandovi nella cittadina brianzola avrete occasione di stupire la vostra amata. Uno tra i posti a sfondo romantico è sicuramente il Ponte delle Catene, dove potrete siglare il vostro amore su di un lucchetto e chiuderlo insieme a tutti gli altri.

I ponti, del resto, sono tra le strutture che più ispirano il romanticismo: se ne siete amanti non potete perdervi quello di San Rocco a Vimercate. Per apprezzarlo al meglio basterà portare la vostra amata sul vicino ponte dei Terraggi e, una volta arrivati a metà percorso, voltarsi verso il ponte di San Rocco. La vista sarà emozionante e di forte impatto.

Se siete romantici per eccellenza e allo stesso tempo amanti della cultura, recatevi presso la Basilica di Agliate. Spesso scenario di cerimonie nuziali, questa artistica e antica struttura vi catapulterà in un romanticismo di altri tempi.

Per chi ama i tramonti immersi nella natura sono consigliati invece il lago di Pusiano, Sartirana e di Annone. Il loro perimetro, tra l’altro a forma di cuore, vi permetterà di fare una romantica passeggiata nel silenzio e nella natura, ammirando tra una coccola e l’altra paesaggi meravigliosi e suggestivi.

Chi abita nella zona di Seveso, infine, può facilmente portare la propria dolce metà nei pressi dell’Oratorio San Paolo VI. Qui potrete scambiarvi effusioni e baci romantici percorrendo proprio la nota “scalinata dei baci”.