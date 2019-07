I migliori bar per la colazione a Monza

Si dice che il mattino abbia l'oro in bocca e, davanti a brioche e cappuccino, c'è da crederlo. Che sia per voi un rito quotidiano o un piccolo lusso da concedervi nel weekend, ecco allora i migliori locali a Monza per una colazione indimenticabile.

Le dolcezze di Mister C - via Borgazzi 8/10

"Bar pasticceria molto rinomata a Monza e garanzia di gusto e qualità. Ottima colazione: cappuccino chiaro perfetto e grande varietà di scelta per le brioche rigorosamente fresche e di ottimo sapore!", si legge su Google. Punto di ritrovo per i monzesi sin dal 1995, Le dolcezze di Mister C è perfetto per una colazione delicata e gustosa grazie alle ricette di Fabio, il pasticcere, che ha saputo ricreare antiche ricette sapientemente lavorate, offrendo alla propria clientela la possibilità di degustare i delicatissimi croissant, la pralineria artigianale, e la piccola pasticceria dai colori e i sapori di stampo francese.

Burger's Family - via Monti e Tognetti

Se ami la colazione all'americana, il posto giusto è Burger's Family. Qui si può personalizzare la colazione sulla base dei propri gusti, scegliendo tra le numerose proposte dolci e salate: croissant francesi, french toast, muffin (con gocce di cioccolato belga, alla pera e cioccolato belga, alla mela, con noci e cannella, ai mirtilli freschi), cookies, brownies, pancakes (anche con sciroppo d'acero, con crema di cioccolato fondente o con confettura di lamponi o mirtilli), oppure uova in molteplici "salse".

"La nostra colazione è stata davvero piacevole. I dolci in stile home made sono sorprendenti: french toast con sciroppo d'acero e frutta eccellente, crumble con frutti rossi fantastico, cupcake al cocco delizioso. Difficile scegliere tra tanti dolci invitanti (carrot cake, muffin, pancake, apple pie ecc..). Materie prime eccellenti, cura nel servizio e prezzi giusti. Un locale davvero carino che mancava a Monza", si legge su TripAdvisor.

Pasticceria Caffetteria Bona - via Martiri della Libertà 2/A

Le recensioni positive, su TripAdvisor, sono moltissime: "Non si sbaglia mai nel venire da Bona per una colazione e una brioche o per un cabaret di pasticcini freschissimi. Troverete tutto quello che chiedete a una pasticceria, cioccolato, martellate, torte tutti rigorosamente di loro produzione", "In una stradina del centro città si trova questa storica pasticceria, con un fornitissimo servizio bar allietato, per colazione, da fantastiche brioche da farcire a piacere", si legge.

Punto di riferimento per gli amanti della pasticceria artigianale d'alta qualità, Bona - nella sua caffetteria - provvede a tostare la quantità necessaria di caffè per il fabbisogno quotidiano, per caffè e cappuccini accompagnati da croissant appena sfornati e farciti al momento.

Caffè & Caffè - via Passerini 3

"In centro a Monza, già in area pedonale, è un bel locale, con un ottimo assortimento di caffè e dolcetti per colazione. Apprezzabili i numerosi caffè ricettati anche insoliti (alla crema di pistacchio, ad esempio), bella la disponibilità di una bottiglia d'acqua sul banco con bicchierini per degustare meglio il caffè. Ottime anche le brioches", si legge su TripAdvisor.

Perfetto per una colazione nel cuore della città, Caffè & Caffè offre tutta la qualità del Caffè Milani insieme a una vasta scelta di croissant e di dolcezze varie.

Caffetteria Relax - via Monti e Tognetti 4

Locale perfetto per una colazione come per una pausa pranzo o per un aperitivo, la Caffetteria Relax è tra le più amate dai monzesi. "Meravigliosa caffetteria del quartiere con il miglior caffè di Monza. Servizio sempre eccellente, cordiale e accogliente. Anche il tè del pomeriggio è buono e ben servito", "Il caffè è il punto forte: provato un monorigine dell’Indonesia, semplicemente fantastico", "Qualità, cortesia e simpatia! Tre parole per riassumere la mia caffetteria preferita... Le brioches sono varie e ottime, il cappuccino cremoso come in nessun altro bar. Poi sanno coccolarti: apro la porta e il mio cappuccino è già in preparazione. Mi sento a casa!", si legge su TripAdvisor.

Tante le iniziative capaci di rendere la caffetteria un luogo ancor più speciale, a cominciare dalle mattinate "Coccole & Relax", con trattamenti viso gratuito per i clienti e sino alle serate a tema.