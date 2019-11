Quando arriva l’inverno arriva il freddo, e gli stratagemmi che cerchiamo per tenerci al caldo sono tantissimi. Bere una buona cioccolata calda, magari in compagnia della famiglia o degli amici, è sempre un’ottima soluzione, non solo per riscaldarsi, ma per sentirsi meglio a tutti gli effetti. Internet parla chiaro: ecco dove bere le 5 migliori cioccolate a Monza e provincia.

La Pasticceria Vecchia Brianza a Sovico (via G. da Sovico 133) è un vero e proprio angolo di golosità. Grazie all’esperienza dello staff nell’arte del cioccolato è possibile bere, nello spazio adibito a bar, una delle cioccolate più buone della provincia oltre che assaggiare tutte le altre prelibatezze che arrivano direttamente dalla pasticceria. Su Tripadvisor si legge che la Vecchia Brianza è una pasticceria di ottimo livello, specializzata nei prodotti a base di cioccolato e che utilizza materie prime di ottima qualità. Le fave di cacao sono infatti importate direttamente dai Paesi d’origine per un aroma e un gusto ancora più intensi.

Nel cuore della provincia si trova invece la Pasticceria Bona (via Martiri della Libertà 6, Monza). Il locale, molto raffinato, ospita anche una zona destinata a bar dove si possono bere e gustare diverse squisitezze. Non solo caffè, cappuccini e mocaccini: sono tante le persone che dicono di aver assaggiato delle cioccolate superlative, prima tra tutte la buonissima cioccolata con panna da abbinare a tutta una serie di dolcetti artigianali per una merenda da leccarsi i baffi!

Sempre a Monza, sempre in centro, si trova una cioccolateria dal “sapore” un po’ francese. Stiamo parlando di Coco Le Patissier (via Teodolinda 1, Monza), un ambiente davvero elegante in cui non è difficile incontrare qualche VIP. La passione, unita alla professionalità e alla simpatia del personale, fa sì che le merende offerte siano tra le migliori della zona. Il cioccolato e la cioccolata sono il loro punto forte, ma anche i macarons, davvero strepitosi, meritano un assaggio.

Ti Amo Caffè a Vimercate (via Luigi Ponti 14) è uno spazio dallo stile un po’ vintage ma ben riconoscibile, e dedica la sua attività all’offerta di alcune tra le migliori colazioni e merende della provincia. Nonostante l’arte della caffetteria sia la principale, molte persone dicono che sia un ottimo posto dove abbinare una cioccolata a torte e dolcetti artigianali. La scelta è molto ampia: dalla classica con panna a quella alla cannella, passando per proposte più innovative come la cioccolata con il peperoncino. Un vero angolo di paradiso!



La Pasticceria Dolci a Lissone (viale Mauro Riva 45) non è più solo pasticceria, ma presenta anche un locale molto raffinato ed elegante dove consumare gustosi spuntini in compagnia di amici e parenti. Oltre ai numerosi dolcetti freschi e preparati al momento, con ingredienti di assoluta qualità, è possibile bere anche abbondanti cioccolate calde. I gusti sono infiniti, proprio per accontentare tutti i palati, anche i più esigenti.